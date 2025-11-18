來自台灣 紐約網紅高檔餐廳吃霸王餐 10月來被捕5次

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
來自台灣、現住紐約布魯克林的網紅鍾佩，遭控在紐約市吃遍包括彼得·魯格牛排館等多家高檔餐廳，卻賴帳不付錢。圖為彼得·魯格著名的牛排。(路透)
來自台灣、現住紐約布魯克林(Brooklyn，布碌崙)的34歲網紅鍾佩(Pei Chung，音譯)經常在社群網站發布美食與名牌精品照片，卻遭控在紐約市吃遍多家高檔餐廳，卻賴帳不付錢，自稱會在網路為餐廳留下好評換取免費用餐，從今年10月底以來已經五度遭到逮捕，以拒絕為服務付費罪名移送法辦。根據媒體報導，鍾佩遭控向紐約彼得·魯格牛排館(Peter Luger)服務員提議以上床換取免費吃飯。

遭到鍾佩吃霸王餐的餐廳還有獲得米其林認證的餐廳法蘭西(Francie)以及位於威廉斯堡(Williamsburg)的梅多斯維特餐廳(Meadowsweet)，作案期間她都持續在社群網站發布美食照片。

鍾佩的Instagram帳號約有1萬3000名追蹤粉絲。根據職場社交平台領英(LinkedIn)自我介紹，鍾佩之前曾在摩根大通(JPMorgan Chase)以顧問形式擔任用戶體驗設計師，擁有紐約普瑞特學院(Pratt Institute)資訊體驗設計碩士，2019年曾獲學校獎學金，畢業後在科技、金融與電子商務產業共計有六年經驗。

來自台灣、現住紐約布魯克林的網紅鍾佩，遭控在紐約市吃遍包括彼得·魯格牛排館等多家...
紐約郵報報導，鍾佩10月22日在法蘭西餐廳用餐帳單總計188元，包括鵝肝醬15元、生牛肉片32元、小羊肉52 元、義大利麵28元，卻向店家要求以社群媒體發文換取免費招待。

餐飲合夥人溫特曼(John Winterman)說，鍾佩表現得像被餐廳聘請幫忙宣傳美食，拒絕付費。他說，鍾佩所有信用卡都刷不過，聲稱正在等家人寄錢，後來鍾佩沒付帳就離開。他表示，事件過後，鍾佩數度上門但遭拒絕服務，11月7日用餐83元再次拒絕付帳，工作人員報警之後，她在餐廳遭到逮捕。

鍾佩10月間在薰衣草湖(Lavender Lake)酒吧餐廳消費97元但沒付費就離開，在彼得·魯格牛排館點了146元的餐點與飲料卻拒絕付錢。牛排館經理說，用餐完畢該埋單時鍾佩突然消失長達45分鐘，後來被發現躲在廁所。

來自台灣、現住紐約布魯克林的網紅鍾佩，遭控在紐約市吃遍包括彼得·魯格牛排館等多家...
牛排 社群網站 義大利

