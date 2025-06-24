中國電子菸非法入境 主要靠芝加哥進口商

食藥局與海關與邊境保護局日前在芝加哥郊區，查獲非法中國電子菸。（路透）

面對非法電子菸的大量湧入，雖然聯邦食品與藥物管理局(FDA )及海關與邊境保護局(CBP )加強了打擊力度，但非法電子菸仍然普遍存在。英美菸草公司(BAT)估計，2024年非法電子菸占美國電子菸市場約70%，總額達81.4億元，而這些非法產品主要來自中國。

路透綜合美國官方數據、電子菸業內人士透露的資料等，揭開了非法電子菸供應鏈的內幕，發現有一群中間商(包括進口商、分銷商以及報關行)扮演了關鍵角色。

一家距離芝加哥 歐海爾國際機場15分鐘車程的小型報關行，竟然是進口中國電子菸的重要中間商，2024年協助數百萬支中國製非法電子菸輸入美國。更驚人的是，全美2024年從中國進口的電子菸(包括合法及非法)及電子菸工具，有60%就是經由這家公司協助報關進口。

今年5月，FDA及CBP採取聯合行動，在芝加哥查獲價值3400萬元、未經授權的電子菸。FDA就此首次向24家電子菸中間商發信警告，向海關虛報產品資料屬於聯邦犯罪。

報關行主要協助進口商辦理文件及清關手續，但如果他們未能盡職，又或蓄意貼錯貨物標籤，就可能違反美國法律。

儘管這家報關行的老闆金傑伊(Jay Kim，音譯)聲稱，他們協助進口的電子菸，許多都獲FDA核准販售，但資料顯示，該公司協助輸入的產品包括Los tMary及Geek Bar等，這些產品因有不同口味吸引兒童，已公開禁止進口及售賣。

金某聲稱已於2024年退出電子菸業務，但以他公司名義的電子菸進口服務，一直持續到2025年遭FDA及CBP聯合查獲時為止。

中國深圳市是合法及非法電子菸最大來源地，2024年中國海關報告輸美電子菸為36億元，但美國海關的官方記錄僅為3.33億元，巨大的差異表明其走私漏稅的嚴重性。

除了金某的報關行外，還有由小型公司組成的網絡，這些公司甚至開在民宅裡。例如總部位於芝加哥，在2023年成立的Somo Trade LLC，2024年電子菸進口量是全美第二大，而公司登記的地址就在一棟民宅內。