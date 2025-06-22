疫情期高血壓猝死 比平均高出51.6% 主因飲酒過量 女多於男

CDC最新報告指出，新冠疫情期間，血壓暴升而猝死的案例大增，與過量飲酒有關。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC )最新報告指出，新冠疫情 期間，血壓暴升而猝死的案例大增，與過量飲酒有關。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，學者在20日報告中指出，經查2020到2021年之間，因過量飲酒而高血壓 發作致死的平均人數，要比2016到2017年間高出51.6%，換算為每年約2萬1137人死亡，相形比對時段為1萬3941人。

世界衛生組織(World Health Organization)宣稱，2020年3月新冠疫情爆發，而緊急狀態在2023年5月結束。

CDC另按性別分析，發現因飲酒過多、高血壓猝死的人，六成以上是女性，2016到2017年間為61.2%，2020到2021年間為62.8%。

2020到2021年期間是數據可取得的最新年分，過度飲酒占女性高血壓而死的五分之一，而男性則為八分之一。

這篇報告用CDC的「酒精相關死亡影響」(Alcohol-Related Disease Impact)應用程式裡，年紀為20及以上的成年人為研究對象，研究方法及死亡數據則來自「國家生命統計系統」(National Vital Statistics System)。

報告出爐同時，全美酒精相關死亡件數都在增加。CDC指出，全美過度飲酒是頭號可預防死因，每年死於過量飲酒的人約在17萬8000人。誠如報告所述，飲酒與高血壓發作而死有關，但只占因酒精而死的人當中一小部分。

以前的研究已指出，新冠疫情與飲酒舒壓、酒精相關死亡有關，甚至疫情結束回歸正常還沒結束。例如2024年一項研究指出，2018到2020年間飲酒上升，還持續到2022年。

CDC本設有「人口衛生處」(Division of Population Health)，研究酒精致死，現已因川普政府全面裁員而遭撤編，本報告是該團隊最後出刊的研究之一。

報告發布日，比起聯邦政府估計要公布更新版的飲食指南要早一周；長期以來，政府都建議要限制酒精攝取。