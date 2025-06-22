我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

章子怡「醬園弄」首映 口碑兩極 她的演技最受質疑

川普派「空中幽靈」炸伊朗 21億元B-2戰機曝光

疫情期高血壓猝死 比平均高出51.6% 主因飲酒過量 女多於男

編譯潘勛／綜合報導
CDC最新報告指出，新冠疫情期間，血壓暴升而猝死的案例大增，與過量飲酒有關。(美聯社)
CDC最新報告指出，新冠疫情期間，血壓暴升而猝死的案例大增，與過量飲酒有關。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)最新報告指出，新冠疫情期間，血壓暴升而猝死的案例大增，與過量飲酒有關。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，學者在20日報告中指出，經查2020到2021年之間，因過量飲酒而高血壓發作致死的平均人數，要比2016到2017年間高出51.6%，換算為每年約2萬1137人死亡，相形比對時段為1萬3941人。

世界衛生組織(World Health Organization)宣稱，2020年3月新冠疫情爆發，而緊急狀態在2023年5月結束。

CDC另按性別分析，發現因飲酒過多、高血壓猝死的人，六成以上是女性，2016到2017年間為61.2%，2020到2021年間為62.8%。

2020到2021年期間是數據可取得的最新年分，過度飲酒占女性高血壓而死的五分之一，而男性則為八分之一。

這篇報告用CDC的「酒精相關死亡影響」(Alcohol-Related Disease Impact)應用程式裡，年紀為20及以上的成年人為研究對象，研究方法及死亡數據則來自「國家生命統計系統」(National Vital Statistics System)。

報告出爐同時，全美酒精相關死亡件數都在增加。CDC指出，全美過度飲酒是頭號可預防死因，每年死於過量飲酒的人約在17萬8000人。誠如報告所述，飲酒與高血壓發作而死有關，但只占因酒精而死的人當中一小部分。

以前的研究已指出，新冠疫情與飲酒舒壓、酒精相關死亡有關，甚至疫情結束回歸正常還沒結束。例如2024年一項研究指出，2018到2020年間飲酒上升，還持續到2022年。

CDC本設有「人口衛生處」(Division of Population Health)，研究酒精致死，現已因川普政府全面裁員而遭撤編，本報告是該團隊最後出刊的研究之一。

報告發布日，比起聯邦政府估計要公布更新版的飲食指南要早一周；長期以來，政府都建議要限制酒精攝取。

CDC 疫情 高血壓

上一則

提供員工餐 雇主抵稅明年沒了 免費點心、咖啡恐怕也不能抵扣

下一則

15對雙胞胎 紐約同一所高中畢業 曾連續2年10對 明年也有9對

延伸閱讀

自以為改喝湯代替正餐節食能降血壓 75歲翁險再中風

自以為改喝湯代替正餐節食能降血壓 75歲翁險再中風
閃兵集團案起訴28人 包含王大陸等24役男不乏各領域傑出者

閃兵集團案起訴28人 包含王大陸等24役男不乏各領域傑出者
3歲就應量血壓 孩子提早接觸3C、重鹽飲食小心高血壓

3歲就應量血壓 孩子提早接觸3C、重鹽飲食小心高血壓
新冠疫情升溫 大廠酒精漲一成 藥師：發災難財？

新冠疫情升溫 大廠酒精漲一成 藥師：發災難財？

熱門新聞

前國務卿喜萊莉·柯林頓的長年貼身幕僚艾比汀(左)與億萬富翁索羅斯(George Soros)之子亞歷克斯·索羅斯。(美聯社)

喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

2025-06-17 16:10
明尼蘇達州州眾議會民主黨領袖梅麗莎·霍爾曼（Melissa Hortman）周六凌晨遭槍殺身亡。（美聯社資料照）

明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶

2025-06-14 12:05
美國明尼蘇達州兩起政治暗殺的槍手博爾特15日晚間落網。(美聯社)

政治暗殺明州2議員 57歲槍手落網了

2025-06-15 23:13
一個五口之家在迪士尼樂園展開一天行程，光是早餐就花了近千美元；示意圖。（美聯社）

他帶娃吃迪士尼「公主早餐」收千元帳單：咖啡差點噴出來

2025-06-20 16:01
國土安全部官員12日透過電郵宣布暫停農場、餐廳、旅館的無證移民掃蕩，但16日出現政策大轉彎，下令恢復掃蕩行動。（路透）

國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩

2025-06-17 09:25
根據分析，屆臨退休年齡的美國民眾財富狀況可分成六個等級，而126萬元則是保障舒適晚年生活的「神奇數字」。(美聯社)

退休家庭財富分6等級 你家在哪個等級？

2025-06-20 02:00

超人氣

更多 >
搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應

搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應
美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復

美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復
川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退

川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退
汪峰戀上53「孝莊秘史」女星？網：手法如複製追章子怡

汪峰戀上53「孝莊秘史」女星？網：手法如複製追章子怡
美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線

美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線