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捐精15年 Telegram創辦人擁逾百子女 可繼承139億財富

編譯中心／綜合報導
Telegram共同創辦人度洛夫捐精多年，目前擁有100多名子女，他說每個子女都能分享他的財產。(美聯社)
Telegram共同創辦人度洛夫捐精多年，目前擁有100多名子女，他說每個子女都能分享他的財產。(美聯社)

即時通訊應用程式Telegram創辦人度洛夫(Pavel Durov)表示，他透過伴侶關係和捐精而擁有100多名子女，這些人將共享他據估高達139億美元的財富。

度洛夫告訴法國政治雜誌「重點周刊」(Le Point)：「他們都是我的孩子，全都享有相同權利！我不希望他們在我死後互相爭奪到四分五裂。」

度洛夫聲稱，他與三位不同伴侶擁有六個法定的子女，但他15年前為幫助朋友而開始在診所捐精，後來那家診所告訴他，已透過這個方式在12個國家孕育出超過100名嬰兒。

這位選擇流亡的俄羅斯科技大亨也告訴重點周刊，子女30年後才能拿到他的遺產。他說：「我希望他們像正常人一樣生活，自食其力，學習相信自己並有創造能力，而不是依賴銀行帳戶。」

現年40歲的度洛夫提到，他已立下遺囑，因為他的工作「存在風險－捍衛自由會為你招惹許多敵人，包括來自強權國家內部的敵人」。

英國廣播公司(BBC)報導，度洛夫創造的應用程式Telegram以注重隱私及加密通訊著稱，每月活躍用戶超過10億人。

度洛夫也談到自己在法國面臨的刑事起訴。他遭控未妥善管理Telegram以減少犯罪，去年在法國遭到逮捕。

度洛夫否認在毒品販運、兒童少年性虐待內容及詐欺等問題上不配合執法機構。Telegram先前也否認審查不力。

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