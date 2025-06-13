受教歧視、學區未足夠配合 明州癲癇少女提告 大法官一致支持

聯邦最高法院大法官12日一致支持明尼蘇達州一名患有嚴重癲癇少女之家人的訴求：學區必須盡力滿足身障學生的特殊教育需求。(路透)

聯邦最高法院大法官 12日一致支持明尼蘇達州一名患有嚴重癲癇少女的家人所提之歧視 訴求；這項裁決將使學生更易證明校方未能為殘障者提供適當便利，進一步爭取更合適的教育。

罹患癲癇的少女薩普(Ava Tharpe)家人聲稱，薩普的學區 未能充分滿足她受教育的需求；他們的律師表示，學生必須面對不公平的舉證高標準，才能證明校方未能滿足「美國身心障礙者法」、「康復法」(Rehabilitation Act)等殘障人法規要求。

首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)在意見書中寫道，學生因為殘障受歧視而向學校提出主張時，標準應與其他殘障歧視案相同；「他們每天都面臨艱鉅挑戰；這些挑戰，不應包括須符合比其他原告更嚴的舉證標準才能證明歧視存在。」

薩普案肇因於2015年她轉學到明州奧西奧地區公校學區(Osseo Area Public Schools)。薩普患有罕見癲癇，早晨發作頻繁，無法在中午前上課，也需要有人協助她走路如廁。薩普的前一所學校為滿足她的需要，特別為她安排晚間課程，但奧西奧學區卻提出各種理由，拒絕做出類似安排。

薩普的父母根據「殘障人士教育法」(Individuals with Disabilities Education Act，IDEA)提起歧視訴訟；該法案向各州提供聯邦資金，讓殘疾學生獲得「免費合適教育」的保障。行政法官最初裁定奧西奧學區違反IDEA，聯邦法院維持該裁決。薩普家人隨後根據「美國身心障礙者法」(Americans with Disabilities Act) 提訟要求頒發永久禁令，以免未來薩普的教育經費被刪。結果，地方法院和美國第八巡迴上訴法院做出有利學區的判決。

第八巡迴上訴法院裁定，學生提告門檻應提高至須證明學校基於「惡意或嚴重誤判」而未能提供適當免費教育。然而其他類型的殘疾歧視案並沒有這樣的舉證高標準，只需證明對方「故意漠視」。

薩普父母聲明表示，最高法院12日的裁決是全國數百萬殘疾學生的勝利，「我們感謝法院確認此事實：殘障學童應與其他人享有同等法律保護。希望今天的裁決可以幫助全國各地在學校遭遇殘疾歧視的家庭」。