小飛機低飛墜毀聖地牙哥外海 6人罹難

圖為民眾站在距小飛機失事不遠處的聖地牙哥海岸。(美聯社)

聯邦航空管理局(FAA)9日說，一架雙引擎的塞斯納(Cessna)414型小飛機8日起飛後不久，於中午12點半左右，墜毀在聖地牙哥 外海，機上六人全部罹難。

追蹤飛機動向的網站FlightAware.com說，這架飛機前一天才從亞利桑那州飛到聖地牙哥，正要返回鳳凰城，不幸墜海。

海防隊官員說，搜救人員在聖地牙哥離洛馬角(Point Loma)海岸5哩的海上，發現一堆殘骸，四處漂散，該處深約200呎。

航管局宣告，機上六人全數罹難，姓名暫未公布；飛機是維生素和營養補充 劑製造商「最優保健系統」(Optimal Health Systems)所有。但總部在亞利桑那州闢馬市(Pima)的最優保健說，這架飛機2023年就已賣給某民間社團，可見航管局的資料還沒更新。

最優保健公司創辦人格然特(Doug Grant)說，該公司認識機上數名乘員，「謹向此悲劇影響所及的人致上最誠摯的哀悼，這幾位都是我們這圈子裡最難捨的好人。」

www.LiveATC.net和Flight Aware公布的資料顯示，出事前，飛機的駕駛對塔台管制員說，他兩度想朝岸邊的陸地飛去，卻無法維持方向，飛機也無法爬升。塔台管制員聽到駕駛說飛機高度僅1000呎，要他趕快升高到4000呎。

塔台也指示小飛機到附近科若納多島(Coronado)上的海軍機場降落，但駕駛說他看不到機場，隨而連續發出急難求助訊號，接著，塔台管制員就失去了雷達訊號。

在出事地點附近衝浪的男子維斯洛夫斯基(Tyson Wislofsky)對NBC第7地方台說，他看到飛機從某角度往下掉，隨而急升到雲端，然後直落海裡。「我看到它從雲端再現後約六秒鐘，就墜入水裡，了無聲息。我知道他們落水，機鼻朝下，速度很快。」

5月23日，另一架塞斯納小飛機在濃霧天墜入聖地牙哥住宅區，也釀六死悲劇。