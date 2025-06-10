我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

川普動員兵力 洛杉磯市長：聯邦政府在做接管地方權力的實驗

小飛機低飛墜毀聖地牙哥外海 6人罹難

記者張聲肇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為民眾站在距小飛機失事不遠處的聖地牙哥海岸。(美聯社)
圖為民眾站在距小飛機失事不遠處的聖地牙哥海岸。(美聯社)

聯邦航空管理局(FAA)9日說，一架雙引擎的塞斯納(Cessna)414型小飛機8日起飛後不久，於中午12點半左右，墜毀在聖地牙哥外海，機上六人全部罹難。

追蹤飛機動向的網站FlightAware.com說，這架飛機前一天才從亞利桑那州飛到聖地牙哥，正要返回鳳凰城，不幸墜海。

海防隊官員說，搜救人員在聖地牙哥離洛馬角(Point Loma)海岸5哩的海上，發現一堆殘骸，四處漂散，該處深約200呎。

航管局宣告，機上六人全數罹難，姓名暫未公布；飛機是維生素和營養補充劑製造商「最優保健系統」(Optimal Health Systems)所有。但總部在亞利桑那州闢馬市(Pima)的最優保健說，這架飛機2023年就已賣給某民間社團，可見航管局的資料還沒更新。

最優保健公司創辦人格然特(Doug Grant)說，該公司認識機上數名乘員，「謹向此悲劇影響所及的人致上最誠摯的哀悼，這幾位都是我們這圈子裡最難捨的好人。」

www.LiveATC.net和Flight Aware公布的資料顯示，出事前，飛機的駕駛對塔台管制員說，他兩度想朝岸邊的陸地飛去，卻無法維持方向，飛機也無法爬升。塔台管制員聽到駕駛說飛機高度僅1000呎，要他趕快升高到4000呎。

塔台也指示小飛機到附近科若納多島(Coronado)上的海軍機場降落，但駕駛說他看不到機場，隨而連續發出急難求助訊號，接著，塔台管制員就失去了雷達訊號。

在出事地點附近衝浪的男子維斯洛夫斯基(Tyson Wislofsky)對NBC第7地方台說，他看到飛機從某角度往下掉，隨而急升到雲端，然後直落海裡。「我看到它從雲端再現後約六秒鐘，就墜入水裡，了無聲息。我知道他們落水，機鼻朝下，速度很快。」

5月23日，另一架塞斯納小飛機在濃霧天墜入聖地牙哥住宅區，也釀六死悲劇。

聖地牙哥 營養補充

上一則

中國駭客再進化 假借App故障滲透美官員手機

下一則

7月移民排期 親屬移民第二優先2-A前進243天

延伸閱讀

洛杉磯抗議愈演愈烈 川普：都是職業煽動者

洛杉磯抗議愈演愈烈 川普：都是職業煽動者
洛杉磯抗議爆衝突 馬斯克對川普態度大轉變？

洛杉磯抗議爆衝突 馬斯克對川普態度大轉變？
國防部「肥缺」遭多人婉拒 赫塞斯辦公室「亂成一團」

國防部「肥缺」遭多人婉拒 赫塞斯辦公室「亂成一團」
川普派遣國民兵 陸戰隊也待命 紐森嗆精神錯亂

川普派遣國民兵 陸戰隊也待命 紐森嗆精神錯亂

熱門新聞

隨著房價升值，全國各地房產稅(property taxes)過去五年跟著水漲船高。（美聯社）

房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

2025-06-03 11:22
政府效率部(Department of government efficiency，DOGE)開除太多人而鑄，川普總統急忙修補，如今聯邦政府許多機關紛紛回聘先前遭到逼退或被慫恿參加優離計畫的人員。（美聯社）

DOGE開除太多人鑄成大錯 川普忙補救

2025-06-06 09:23
徐伯均。(特派員黃惠玲／攝影)

專訪／芝大台灣教授 徐伯均學霸之路：沒有不勞而獲的天才

2025-06-05 23:22
加州魚類暨野生動物廳環境學家正在捕撈淡水魚類做研究。最新研究指出，聖地牙哥郡最常見的淡水魚類超過九成已被兩種吸蟲綱寄生蟲入侵，會經由食物鏈進入人體。(美聯社)

南加逾9成魚類暗藏寄生蟲 當心吃出病

2025-06-09 02:00
科技富豪馬斯克(Elon Musk)跟「讓美國再度偉大」(MAGA)陣營鬧僵斷絕關係，共和黨員紛紛選邊站，在「川馬決裂」當中選擇支持川普總統。（路透）

馬斯克跟MAGA陣營鬧僵斷絕關係 共和黨員選邊站挺川普

2025-06-06 09:38
紙本支票遭竊導致所有401(k)帳戶積蓄泡湯。(圖／123RF)

換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅

2025-06-02 10:11

超人氣

更多 >
這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%

這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%
眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了

眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了
直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴

直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴
紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室

紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室
抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密

抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密