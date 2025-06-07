「固特異飛船」慶100周年 飛越俄亥俄州

固特異飛船本周歡慶誕生100周年。(美聯社)

1925年6月3日升空的「固特異飛船」本周在俄亥俄州 上空重現，慶祝「朝聖客」號飛船問世百年。

固特異飛船分別於3、4和5日飛越該公司當初的停機坪上空，維修經理克若恩(Jim Crone)解釋固特異當年為何選擇這片土地當廠房：「因為地處偏僻，遠離城市，面積廣闊。」

固特異1900年代初開始實驗比飛機輕的飛艇，飛船因而成為固特異品牌的象徵，對某些人而言，飛船是令人懷舊的東西，也有人從中一窺舉重若輕的產品廣告史。

克若恩說，不論當地或全美國，固特異品牌都不乏死忠信徒，有些甚至達到宗教狂熱的地步。「大家都愛飛船。特別是艾克榮(Akron)地區的鄉親，大家都認同固特異，認同飛船，固特異飛船成為當地社會的一部分。」

黑柏格(Madison Hayberg)就是飛船的粉絲。3日她帶著兩歲的兒子勒維(Levi)一起欣賞飛船的風采。「我們這裡很多人老是看到它，因此把飛船視為當然，很酷吧。」「我把兒子帶來看飛船，因為我記得小時候，有艘飛船要退休 的時候，我媽特地到學校，把我們全都拉出來，向每艘飛船致意，因此，讓我兒子做類似的事，應該也很酷。」

固特異飛船百年大事紀：

●1910年成立航太部門，1912年完成第一艘飛船。1930年的「護衛者」號，是世上第一艘有霓虹燈顯示公司名稱的飛船。

●1955年元旦日玫瑰盃(Rose Bowl)美式足球決賽，固特異飛船開始成為賽場上空的一景，幾年後，電視轉播也開始運用，順便打廣告。

●目前世上四艘固特異飛船，美國有三艘，一艘在德國 弗烈德夏芬(Friedrichshafen)。3日出現在俄州上空的是2014年技術改良後的半硬式飛船，龍骨可以彎折，便於操作。

●每艘飛船246呎長，靠氦氣漂浮在離地58呎上空，可載20人。