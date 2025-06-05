專訪／芝大台灣教授 徐伯均學霸之路：沒有不勞而獲的天才

徐伯均。(特派員黃惠玲／攝影)

「少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。」40歲的徐伯均，回首18歲時意氣風發的選擇，從未後悔。

「給自己多一點探索的機會。」徐伯均坐在芝加哥大 學校園書店裡，輕啜一口咖啡後說，「選擇真正喜歡的領域，就是你最好的出路。」

選系不選校 轟動一時

徐伯均是2003年台灣大學入學指考第二（理工）類組榜首，目前任教於全美頂尖高等學府芝加哥 大學；當年他未選擇排名第一的台灣大學電機系，選讀清華大學材料科學系時轟動一時，被視為「選系不選校」的特例。

徐伯均2003年從台灣的明星高中建國中學畢業，以榜首的成績放棄錄取台大電機系，選擇台灣清大材料系，曾引起關注。徐伯均選擇在學術發展，目前在芝加哥大學任教。（本報系資料照片）

當時媒體多用「天才」、「學霸」形容特立獨行的徐伯均，他帥氣的外表也引人注意。22年過去，近日因聯合新聞網「報時光」回顧徐伯均的故事，在社群意外引起廣泛討論，網友各種意見都有。本報特別到芝大訪問徐伯均，他回溯這段過程，侃侃而談年少時的堅持，與此後實踐的理想。

在許多年輕學子面臨選校、選系的迷惘時刻，現為芝大分子工程系(Molecular Engineering)助理教授的徐伯均說，「每個人都有自己的興趣，當年我選讀清大材料時，並不覺得有什麼特別。」他一直對材料的微觀結構到宏觀運用有很大熱情，加上從事勞工工作的父親與從商的母親對他採取開放教育，讓他能自由從容地選擇所愛。

徐伯均（左）2003年以榜首選擇到台灣清華大學材料系就讀，成績優異，隔年獲校長徐遐生（右）頒發獎學金。（本報系資料照片）

頂榜首光環 帶來壓力

不過，榜首的光環帶給徐伯均榮耀，也帶給他龐大的壓力。

「學霸並非不勞而獲。」徐伯均說，到清大的前兩年，為了讓自己的「榜首」頭銜名實相副，加上來自師長的「善意期許」，他花了絕大多數時間鑽研學業，「幾乎沒日沒夜地苦讀，直到有天體力透支，卻發現隔天要交的報告沒時間完成時才頓悟，我高估了自己的學習能力。」

從那次後，徐伯均開始放鬆自己，不再執著「學霸」身分，校園生活也開始變得有趣，但代價是成績日走下坡，「多少影響了之後我申請赴美留學。」

徐伯均說，服完兵役後的2008年，他進入中央研究院工作，後來也申請美國大學研究所，沒想到第一年竟然沒有拿到任何錄取通知。

「當時的確很失望。」徐伯均說，很多人都不清楚他這段經歷，原來榜首並不是一路順遂的保證。

知道自己的不足後，接下來的一年，徐伯均努力強化研究項目，2009年以更完善的履歷，進了史丹福大學研究所，並在2016年取得材料博士學位。也是在這段求學時期，他成了美國國家科學院院士、在奈米技術、能源與環境領域有傑出貢獻的華裔材料科學家崔屹的入門弟子，奠立了他日後的職涯走向。

徐伯均現為芝大分子工程系助理教授。(圖／徐伯均提供)

愛上教書 從沒有後悔

「崔屹教授讓我真正了解教授的工作。」徐伯均說，他開始「愛上投入研究、教書、貢獻社會的這個行業。」徐伯均畢業後留在史丹福當了兩年博士後研究員，直到2019年他接獲杜克大學（Duke University）的教職聘書，才離開待了八年的史丹福校園。

「如果沒有在攻讀博士時期，有機會看清楚自己的興趣，或許今天我仍在職涯路上跌跌撞撞。」徐伯均坦言，當年一起在清大材料系的同學，不乏已經成為科技業的「億萬富翁」，不少人也都曾經看壞他的選擇。但徐伯均很清楚未來在學界及產業界之間扮演的角色，他認為金錢與成就無法畫上等號，他從來沒有為自己的選擇後悔。

徐伯均現為芝大分子工程系助理教授。(圖／徐伯均提供)

「當了六年教授，這份工作跟產業界最大的區別在於學生。」徐伯均說，培養出一批學生，從他們什麼都不懂到取得博士學位，然後在社會上不同工作領域做出不同的貢獻，「那種成就感無法跟金錢做比較。」

從進入大學到當美國大學的教授，22年的時光不可能沒有感到過挫折或沮喪。徐伯均說，累積過去的經驗，他將「情緒」跟「問題本質」做出了區別，「很多挫折是可控的，只要有對策、時間、耐心，自然就有解決的時候。」如果遇到「不可控的挫折」，那麼必須要將心態扶正，告訴自己只能繼續前行。

「時間拉長後往回看，很多當時以為是重大挫敗，成長後覺得其實只是小小石頭。」徐伯均說，從這段體驗發現，「愈早碰到失敗，後來吃虧的機率愈小。」

徐伯均現為芝大分子工程系助理教授。(圖／徐伯均提供)

非不費吹灰之力天才

徐伯均說，前陣子一些學生、朋友都傳了聯合報「報時光」的新聞給他看，「我不知道為什麼當年的榜首新聞又被重新炒熱。」一位學生還告訴他，「老師你應該讓大家知道你投入了多少時間在教學、研究。」意指他並非是那種不費吹灰之力的天才。

「除了周末有一天是家庭日外，其他時間都沉浸在研究、教學、寫論文。」徐伯均說，他在芝大幾乎全時工作，「要學習的太多了，尤其科技進步迅速，還有太多想要探知的領域。」

因為感念當年在台灣清華大學的教育，給了他受益良多的知識，徐伯均從去年開始，與其他三位來自台灣的芝大教授金政(理學院)、陳津渡(醫學物理)與高建民(醫學物理)，共同主辦了「芝加哥大學暑期台灣學生交流計畫」(UCTS，官網：https://uctsfellowship.uchicago.edu/)。該計畫去年招收了八名學生，今年第二屆學生已經激增到30位。

徐伯均與學生在芝大校園。(圖／徐伯均提供)

徐伯均說，希望透過這項計畫，讓更多的台灣學生可以在實體環境，了解做學術是怎麼回事，讓台灣的年輕世代，有機會探索更多的選擇，更具有國際視野，「這也是現階段回饋社會的一種方式。」

徐伯均在芝大所領導的實驗室，主要專注於創新性光熱調控材料的設計、合成與製備。並運用從基礎材料科學到系統級機械工程的跨學科研究方法，致力開展具有變革性的科研工作。

徐伯均(左四)現為芝大分子工程系助理教授。(圖／徐伯均提供)

想以輻射製冷解決暖化

徐伯均說，假如要說自己最大的夢想，應該就是「把輻射製冷」的理論，運用到解決地球暖化的環境危機。

近年積極投入「涼感衣」研究的徐伯均表示，氣候變遷導致的極端氣候日益惡化，在一些缺乏冷氣等公共衛生設施的發展中國家，人民正遭遇酷熱的嚴苛挑戰，「我們正研發把利用奈米科技反射太陽光的技術，運用在製造可以讓這些民眾減少受到酷熱傷害的衣物。」

涼感衣是徐伯均積極研發的產品。( 圖／徐伯均提供)

涼感衣是徐伯均積極研發的產品。(圖／John Zich提供)

他說，假使可以把這種實驗性的概念量化生產，未來研發出防止冰川融化的產品，甚至解決隨著人工智慧發達帶來的數據中心散熱問題，都將不再是紙上談兵。

對於年輕學子如何對未來做出正確選擇？徐伯均說，不妨多聽取建議，從而獨立思考；不要浪費每個人基因裡的天賦「冒險精神」和「好奇心」，「跬步千里，養成好的習慣，讓時間累積實力。」