聯邦暫緩審批政庇者工作許可申請 恐令申庇者被迫從事非法工作

川普政府內部正在審議法規，擬暫停向申請庇護者發放新的工作許可。圖為申請庇護的宏都拉斯移民離開邁阿密移民法院。（美聯社）

國土安全部官員透露，川普 政府內部正在審議法規，擬暫停向申請庇護 者發放新的工作許可，直到移民 局審批所有庇護申請案的時間降至平均180天內為止。這項擬議法規針對目前案件大量積壓的庇護申請系統，為川普政府打擊移民行動再添重擊，可能顛覆美國長期以來的移民政策。

哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，該提案由美國公民及移民服務局(USCIS)官員提出，內容有如「無限期暫停」政府數十年來允許申請庇護移民在案件審理期間合法在美工作的政策。此舉勢將引發倡議者擔憂，認為申請庇護移民可能因為無法養活自己和家人，被迫從事非法經濟工作。

美國法律自1990年代以來，允許移民官員向申庇者核發工作許可，前提是其申請案已等待至少180天。川普政府擬議中的法規要求，在USCIS能以平均180天內對所有庇護申請案做出決定以前，暫停對申庇者發放新工作許可。有鑑於申庇案大量積壓和營運限制，短期內極難實現「平均180天內做出決定」的目標。

以去年為例，聯邦政府監管機構發現，USCIS收到的庇護申請有超過77%待審時間逾180天；近40%申請案在兩年後仍未解決。

國土安全部官員透露，就算案件平均處理時間達到180天內，該提案也要求申庇者必須在提交申請之後等待一年才有資格獲得工作許可，而非目前的六個月（180天）。

川普政府考慮中的變革將適用於已向USCIS提交申請的待審申庇者，以及正在移民法庭進行驅逐出境程序的尋求庇護者。

過去十年來，隨著湧入美墨邊境的移民數量創下紀錄，庇護申請數量激增。根據政府數據，USCIS正在審核大約150萬份庇護申請案，移民法庭正在審查另外200萬份申請案。

川普1月重返白宮後，立即關閉美國庇護系統，並以美國面臨「入侵」為由，賦予邊境執法人員立即驅逐大多數移民的權力。這項緊急命令正受到移民權益倡議者質疑，認為該命令無視美國庇護法。