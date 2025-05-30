健康者打新冠疫苗 衛生部修改接種指南後恐自付200元

衛生部27日宣布修改新冠疫苗接種指南，除65歲以上長者和慢性疾病患者外，都不建議接種新冠疫苗，健康者打一劑可能得自付200元。(路透)

衛生部修改新冠疫苗 接種指南，健康者打一劑可能得自付200元。部長小甘迺迪27日宣布，除65歲以上長者和慢性疾病患者外，都不建議接種新冠疫苗。不少醫師和醫療機構對此表示憂慮。

醫界擔心，這項政策改變會對許多想接種或該施打疫苗的人造成困擾，例如醫護人員和65歲以下，但家裡有人容易感染新冠病毒，或想短期出國獲得疫苗保護的人。

衛生部最新指南特別把孕婦和健康小孩列為「不建議接種」的人，至於是指補強劑還是第一劑，小甘迺迪沒說清楚，新生兒滿六個月後，是否也不建議接種新冠疫苗，也未說明。

一般健康保險 根據政府規定給付，因此身體健康，年紀不到65的人需打新冠疫苗的話，可能就得自掏腰包200元。保險公司如何處置，目前還不清楚。

為何做此改變，小甘部長沒說明理由，不過，他向來是疫苗懷疑論者。

一般醫生和醫療機構對新冠疫苗的看法是，尊重個人意願，包括個人與醫生共同商議是否接種。喬治城大學傳染病學教授古德曼(Jesse Goodman)說，醫生尊重病人的作法，可以是「讓他們知道有關資訊，由他們自行決定。」

古德曼等醫界人員不放心這項政策改變的原因是，小甘部長宣布的同時，並未提出有關資料支持如此改變，也沒有經過兩組專家的科學審議。

聯邦政府 已不再追蹤新冠病疫感染、住院和死亡人數，但地方政府和醫療機構的資料顯示，每一年齡層仍有人染疫、住院和死亡，65歲以上的人，占住院人數的三分之二。

另一方面，疫苗導致嚴重副作用的案例極為罕見，因此許多專家組織都斷定，打疫苗的好處大於壞處，而補強劑對所有人，包括兒童，都有用。