史坦普500大公司CEO 中位薪酬1710萬元 員工努力192年才賺那麼多

電擊槍和執法密錄器製造商Axon Enterprises創辦人兼執行長史密斯，年薪為1億6450萬元，是2024年史坦普五百大CEO薪酬榜首。(路透)

美聯社29日公布2024年度企業執行長(CEO )薪酬，由於去年股市表現亮麗、企業獲利飆升，史坦普500 大(S&P 500)公司CEO薪酬中位數增加至1710萬元，較去年同期增長9.7%；員工中位數薪資為8萬5419元，增幅1.7%。半數受訪企業表示，位於中位數薪資等級員工需要192年才能賺到CEO年薪。

美聯社年度CEO薪酬調查使用薪酬研究公司Equilar分析數據，涵蓋344位在史坦普500大公司任職至少連續兩個完整財年的CEO薪酬數據。根據這些公司在1月1日至4月30日提交的聲明，由於去年公司業績大豐收，薪酬與業績緊密掛鉤的CEO們，荷包滿滿。

作為股市主要基準的S&P 500指數去年上漲逾23%；史坦普500大公司利潤成長9%以上。薪酬諮詢公司(Compensation Advisory Partners)合夥人拉丁(Dan Laddin)表示，「2024年是業績強勁的一年，CEO薪酬近10%的增幅，時機相符。」

2024年CEO薪酬榜首是Axon Enterprises創辦人兼執行長史密斯(Rick Smith)，年薪為1億6450萬元。Axon生產泰瑟電擊槍和執法密錄器，營收連續三年成長逾30%，2024年創下3億7700萬元年度淨利紀錄。Axon股價2023年上漲逾50%，去年又漲了一倍多。

進步派智庫政策研究所(Institute for Policy Studies)全球經濟計畫主任安德森(Sarah Anderson)表示，包括處在工資底層的工人在內，最近終於有了一些「遲來的」工資增長；但即便是最富裕國家仍有太多工人日日咬牙苦撐，入不敷出。

勞工部 數據顯示，2024年私營企業員工薪資和福利淨增加3.6%；工人平均年薪為6萬5460元，若加上醫療保健和其他保險等福利，數字將升至9萬2000元。

安德森表示，「薪酬差距過大的問題持續存在；如此巨大差距不僅對基層員工不公平，也會降低員工士氣，增加人員流失率，從而削弱企業效率。」