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聯邦資金被斬斷 NPR聯手告川普違憲

編譯潘勛／綜合報導
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全國公共廣播電台與其三個地區分台27日控告川普總統砍掉其經費及侵犯言論自由。圖為NPR在華府的總部。(歐新社)
全國公共廣播電台與其三個地區分台27日控告川普總統砍掉其經費及侵犯言論自由。圖為NPR在華府的總部。(歐新社)

全國公共廣播電台(National Public Radio，NPR)與其三個地區分台27日提起訴訟，控告川普總統簽署行政命令，砍掉全國共有246家分台的NPR之經費，侵犯言論自由，而且川普並無這種權限。

美聯社報導，川普5月稍早下令對公共廣播公司(Corporation for Public Broadcasting，CPB)和其他聯邦機構，以直接和間接方式，停止分撥經費給NPR及公共電視台(Public Broadcasting Service，PBS)。

川普及其支持者主張，兩家媒體的新聞報導在提倡自由派偏見，不應由納稅人的錢來支持營運。

訴訟書是由NPR華府總部及三家科羅拉多州分台向聯邦法院提出，聲稱川普的主要目的是想報復。

訴訟書指責川普的行政命令，違反1967年國會立法成立美國公共廣播公司的宗旨，設立該民營非營利公司而把聯邦經費分配給NPR及PBS，用意在讓全國公共廣播系統不受政治干擾。國會分配給美國公共廣播公司2025、2026及2027的年度經費為5億3500萬元。

報導稱，川普禁止NPR及PBS使用國會撥款，違反了憲法第一修正案。

白宮發言人費爾茲(Harrison Fields)回應該訴訟表示，公共廣播公司「用納稅人的稅金創設媒體，支持特定政黨」，因此川普才依法行使權限；「總統當選時受選民託付，要確保有效運用稅金，而且將繼續動用合法權限，來達成這個目標」。

川普毫不隱藏自己對NPR的感受，4月即在社媒平台貼文指責NPR是「自由派散播假消息的機器」。

NPR、PBS的高層5月發表聲明說，他們相信川普的行政命令違法，提起訴訟似難避免。PBS並未在27日提起訴訟，顯示兩個公共廣播系統要分別控告川普，PBS雖然還未告上法院，但可能很快就會有動作。

PBS發言人蓋恩茲(Jeremy Gaines)表示，已考慮各種選項，包括提起訴訟，以確保電視台能繼續提供重要的節目、服務，給各地分台及全體國人。

全國公共廣播電台與其三個地區分台27日控告川普總統砍掉其經費及侵犯言論自由。圖為...
全國公共廣播電台與其三個地區分台27日控告川普總統砍掉其經費及侵犯言論自由。圖為NPR在華府的總部。(歐新社)

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