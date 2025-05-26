我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約公立醫院或削減服務 專科醫療將首當其衝

Fed今年9月前會調整利率嗎？官員：都還不確定

哈佛國際生禁令恐衝擊矽谷？1/4獨角獸新創老闆曾留美

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為24日攝於麻州劍橋的哈佛大學校園景象。（新華社）
圖為24日攝於麻州劍橋的哈佛大學校園景象。（新華社）

華盛頓郵報25日報導，如今每年有超過100萬名國際生就讀於全美各地大學，他們對美國經濟和創新發展貢獻良多，光是2023至2024學年度就貢獻約440億美元，而根據美國智庫統計，目前約1/4獨角獸新創企業至少有1位創辦人曾是國際生，若美國未來全面禁止國際學生，美國研究生人數恐在10年內減少至少11%。

川普政府22日撤銷哈佛大學招收國際生資格，儘管法官23日已裁決暫停執行禁令，外籍生仍對於在美就讀的前景陷入焦慮。

非營利智庫「美國國家政策基金會」（NFAP）執行主任安德森（Stuart Anderson）認為，國際生幫助美國大學成為研究與創新的重鎮，「他們對科技產業的發展尤其重要，無論是成立新創公司或加入矽谷企業成為關鍵員工。」

美國智庫國際教育者協會（NAFSA）執行長奧芬達（Fanta Aw）指出，幾乎全美主要大學都有國際生，「他們對美國整體乃至各州經濟帶來重大貢獻」，她補充，除了經濟，國際生也為美國創新領域注入新動力，「許多學生是以研究生身分來美，直接參與尖端研究，也常參與新創企業的發展。」

NAFSA估計，2023至2024學年度，國際生為美國經濟貢獻近440億美元，涵蓋學費、雜費、住宿、交通以及購物等生活開銷。

另外，NAFSA就美國教育部、商務部與國際教育協會數據估算，哈佛國際學生於上學年度為當地經濟貢獻約3.84億美元。根據NFAP的研究，如果川普政府全面禁止國際生赴美就讀，未來10年間，大學部入學人數將減少至少2%，研究生則將減少至少11%。

目前美國多數國際生來自印度與中國，且主要集中在科學、技術、工程與數學領域（STEM）。安德森指出，攻讀電機工程與電腦、資訊科學的全職研究生中，約有70%是國際學生。而這些國際生畢業後仍持續為美國經濟帶來正面效益。

安德森表示：「國際生特別具有創業精神，畢竟願意到異國求學本身就是一種冒險。目前市值超過10億美元的新創企業中，約有1/4至少有一位創辦人曾是國際生。」

川普 商務部 矽谷

上一則

美國人今年首季申請英籍創21年新高 上回激增也在川任內

延伸閱讀

哈佛國際生風波 留學生嘆：我在美國看不到未來

哈佛國際生風波 留學生嘆：我在美國看不到未來
哈佛國際生1年經濟貢獻440億 外籍生每年支撐38萬個職位

哈佛國際生1年經濟貢獻440億 外籍生每年支撐38萬個職位
不滿哈佛國際生太多 川普：害很多美國人無法讀

不滿哈佛國際生太多 川普：害很多美國人無法讀
打壓哈佛 動搖美國高教根基

打壓哈佛 動搖美國高教根基

熱門新聞

2025年1月13日，時任美國總統的拜登於華府準備發表國務院外交政策。(美聯社)

拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期

2025-05-18 20:40
朗杜尼歐在西雅圖機場被海關與邊境保護局帶走並且拘留。（美聯社）

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

2025-05-21 10:11
示意圖。(美聯社)

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

2025-05-19 09:08
(美聯社)

保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套

2025-05-20 11:13
明州婦女雷德蒙非法領取已故母親的社安金長達25年，金額超過36萬元。（路透）【作者：路透通訊社，日期：2025-04-30，數位典藏序號：20210721180923757】

65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利

2025-05-19 11:25
聯合航空飛機示意圖。非當事客機。(路透)

機上廁所驚見一排字 飛往洛杉磯聯航客機緊急返回夏威夷

2025-05-24 23:40

超人氣

更多 >
好市多奶油生菜「買一盒吃一年」 他邊種邊吃：都市農夫福音

好市多奶油生菜「買一盒吃一年」 他邊種邊吃：都市農夫福音
被拷問「拍吻戲啥感覺？」 「親嘴天才」張凌赫「幾句話」化解尷尬

被拷問「拍吻戲啥感覺？」 「親嘴天才」張凌赫「幾句話」化解尷尬
中國國安部：學者不研究、遊客不觀光、戀人不走心 可能都是間諜

中國國安部：學者不研究、遊客不觀光、戀人不走心 可能都是間諜
復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易

復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易
肖戰「藏海傳」密謀復仇流量破3億 網發現2處狂吐槽

肖戰「藏海傳」密謀復仇流量破3億 網發現2處狂吐槽