男嫌企圖用燃燒彈 攻擊特拉維夫美國使館

美國駐以色列特拉維夫的大使館。28歲美國男子·紐邁耶涉嫌企圖以燃燒彈襲擊美國駐以色列大使館，已被遣返回美國受審。(美聯社)

聯邦司法部 稱，一名28歲擁有美國、德國雙重國籍的男子約瑟夫·紐邁耶(Joseph Neumeyer)涉嫌企圖以燃燒彈襲擊美國駐特拉維夫(Tel Aviv)大使館 ，目前已被遣返回美國。

約瑟夫·紐邁耶25日在紐約市布魯克林的聯邦法院出庭，華裔聯邦法官郭佩宇(Peggy Kuo).裁定暫時拘留，再開保釋庭。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，紐邁耶本月19日向大使館的一名警衛吐口水並辱罵，發生衝突後警衛試圖拘捕他時被他逃脫。不過紐邁耶逃離時留下了隨身背包，檢查後發現裡面竟裝著三個土製燃燒彈，也就是俗稱的「莫洛托夫雞尾酒」(Molotov cocktails)。以色列 警方隨後追蹤到紐邁耶在五個街區外的下榻飯店將其逮捕。

紐邁耶在其社群媒體資料上自稱是「Atlas Light Co.」的創始人兼執行長，該公司的業務尚不清楚，紐邁耶還聲稱自己創立多家新創公司。他在臉書上的貼文表明極度不滿西方國家，尤其是美國和川普總統。

據司法部聲明，事發當天他在臉書上發表「跟我一起燒毀特拉維夫大使館。美國去死，美國人去死，西方去死」。在更先前的3月貼文中，他威脅要暗殺的目標除了川普，還有馬斯克(Elon Musk)、德州州長艾伯特(Greg Abbott)。

司法部表示，紐邁耶上個月便已抵達以色列，但直到5月19日才前往美國駐特拉維夫大使館，目前還在調查他在以色列的住所，以及事件發生前在做什麼。

以色列25日將紐邁耶移交給美國，司法部長邦迪(Pam Bondi)聲明稱：「司法部絕不會容忍此類暴力行為，並將依法嚴懲這名被告。」聯邦調查局(FBI)局長帕特爾(Kash Patel)在一份聲明中補充道：「這種卑劣的暴力行為無論在國內外都不會被容忍，聯調局將與合作夥伴攜手將他的危險行為繩之以法。」

紐邁耶25日在布魯克林聯邦法院出庭的，罪名一旦成立將面臨最高20年徒刑。