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衛生部「讓美國再度健康」報告公布 籲加強審查兒童疫苗

記者胡玉立／綜合報導
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衛生部22日公布「讓美國再度健康」(MAHA)報告，呼籲加強審查兒童疫苗，並質疑當前學校強制兒童入學前強制接種疫苗的必要性。(路透)
衛生部22日公布「讓美國再度健康」(MAHA)報告，呼籲加強審查兒童疫苗，並質疑當前學校強制兒童入學前強制接種疫苗的必要性。(路透)

衛生部22日公布深受各方矚目的「讓美國再度健康」(MAHA)報告，報告內容明顯反映了衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)在疫苗、全國食品供應、殺蟲劑和處方藥等方面具爭議性的觀點。儘管小甘迺迪聲稱報告不具法律或官方政策效力，但川普政府MAHA委員會將根據該報告，在未來100天內制定實施計畫。

MAHA報告長達69頁，重點呼籲加強審查兒童疫苗；它質疑當前學校強制兒童入學必須接種疫苗的必要性，建議疫苗應經過更多包括安慰劑試驗在內的臨床試驗。

長期批評疫苗的小甘迺迪表示，「透過正確因應慢性疾病流行，長期來看我們將挽救生命，短期內將省下更多金錢。」衛生部門本周已採取行動，限制國人接種新冠疫苗。

MAHA報告其他具爭議性的部分，包括主張審查噴灑美國農作物的殺蟲劑、形容美國兒童用藥過量和營養不良等，已在川普政府MAHA委員會內部引發派系鬥爭。

報告舉出大量研究和聲明，對美國食品表示擔憂；指稱常用來噴灑農作物的草甘膦(glyphosate)除草劑，可能導致包括癌症在內的嚴重健康問題。但農業部長羅林斯(Brooke Rollins)堅稱，美國「食品供應100%安全」。

報告也多次提及歐洲飲食指南和標準。對此，環保署長李修頓(Lee Zeldin)向媒體表示，政府不會提出更嚴格規定，但會鼓勵企業遵守新的「科學黃金標準」。

報告同時嚴厲批評超加工食品(Ultraprocessed foods)占青少年和兒童飲食三分之二，這類富含精製穀物、糖、飽和脂肪和人工色素等添加劑的工業生產食品，與各種不良健康後果有關。報告呼籲國立衛生研究院對超加工食品進行全面研究。

麻州塔夫茨大學營養政策學者莫札法里安(Dariush Mozaffarian)表示，MAHA報告「相當準確地描述了美國面臨的營養危機」。

該報告也對美國兒童缺乏體能活動、使用抗生素和治療注意力不足過動症等等的處方藥，表示擔憂。

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