關稅衝擊…Nike傳6月開漲 1原因100美元以下商品凍漲

消息人士說，Nike最快本周就會調高多項商品售價。(路透)

知情人士透露，為因應美國關稅 可能衝擊獲利，運動用品大廠Nike最快本周就會調漲旗下多款鞋類、服飾與運動器材的價格。

CNBC報導，Nike成人服飾與運動器材的價格將調漲2-10美元；定價介於100-150美元的鞋款，將調漲5美元；定價超過150美元的運動鞋則將漲價10美元。

知情人士表示，這些漲價措施計劃在6月1日以前生效，消費者最快本周就可能在店內看到調整後的價格。這次漲價涵蓋大批Nike商品，但仍將有許多產品的價格維持不變。

兒童商品及價格低於100美元的商品將不漲價，因為Nike知道家庭面臨的經濟壓力，家長不希望在為孩子準備開學用品時，看到價格上漲。

Nike在一份聲明中表示：「我們定期評估業務狀況，並根據季節規劃調整價格。」Nike未說明這次的漲價決定是否與美國總統川普 的關稅政策有關。

但CNBC指出，雖然零售業者調整定價是常有的事，鞋類這次受川普關稅新政策衝擊的程度特別嚴重。

Nike目前約半數鞋類產品是在中國與越南 生產，而這兩國是被川普課徵較高對等關稅政策的國家，儘管目前對等關稅為全面10%，但只實施90天。Nike仍處於重整階段，在關稅生效前就已依賴折扣促銷清庫存，獲利面臨壓力。