拜登罹攝護腺癌 已擴散至骨骼 川普表達難過祝康復

前總統拜登辧公室18日證實，拜登罹患前列腺惡性癌症，並已擴散至骨骼。（美聯社）

前總統拜登 辦公室18日指出，拜登在16日被診斷出罹患惡性的攝護腺癌（aggresssive prostate cancer），且癌細胞 已經擴散到骨骼。

川普 總統則在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他與第一夫人梅蘭妮亞（Melania）都非常難過聽到這個消息，盼拜登盡快恢復；川普也向拜登的夫人吉兒（Jill）和拜登的家人送上最溫暖和最好的祝福。

今年82歲的拜登上周因出現泌尿系統的症狀而就醫，在檢查中被發現攝護腺出現結節；拜登發言人表示，拜登9日於費城一家醫接受進一步檢查，以確定是良性腫塊還是更嚴重的腫瘤。

拜登辦公室18日發出聲明表示，拜登於16日被發現患有惡性的攝護腺癌，其症狀已轉移到骨骼，在格利森評分 （Gleason score）中被評為9分。

聲明指出，雖然拜登被檢查出惡性攝護腺癌，但癌症顯示為荷爾蒙敏感型（hormone-sensitive），有被有效控制的可能，「總統和他的家人正在與醫療團隊評估治療選項」。

拜登2023年曾切除皮膚癌

拜登於2023年仍擔任總統時，曾動手術移除胸部一個癌變斑塊；時任白宮醫生歐康諾（Kevin O’Connor）指出，當時確認癌變斑塊是基底細胞癌，為皮膚癌的一種，「所有癌細胞組織都清除乾淨，不需進一步治療」。

拜登在未擔任總統前，也曾做過幾次莫氏手術（Mohs surgery），切除非黑色素瘤皮膚癌。

拜登去年總統大選，因在大選辯論中表現不佳，被質疑其身體狀況已影響到領導能力，拜登最後選擇退出選舉；然而，拜登太晚退出大選，且執政團隊疑似向大眾隱瞞拜登的身體狀況，被視為是民主黨敗選的原因之一。

拜登在今年5月接受專訪時表示，他不認為自己提早交棒會影響到選舉結果，認為他們在出現理想候選人的時刻離開；拜登表示，當時情勢發展迅速，「讓人很難放手，這是正確但艱難的決定」。

不過，4月出版的「鬥爭：競逐白宮最瘋狂戰鬥的內幕」一書中則指出，前副總統、2024民主黨總統候選人賀錦麗認為，如果她早點參選，就有可能獲勝，暗示拜登交棒時機太晚。

2023年訪談顯示認知衰退

美國媒體Axios日前取得拜登在2023年接受前特別檢察官許景（Robert Hur）訪談的錄音檔，錄音內容透露出拜登的認知能力衰退，不但多次搞錯重要事件的日期，甚至連兒子波伊（Beau Biden）死於腦癌是何時也說不明白，讓美國大眾再度關心起拜登的身體狀況。

高齡82歲的拜登在卸任前已成為美國史上最年長的總統，自今年1月卸任總統後，生活始終保持低調，直到4月15日、川普執政百日前夕才首度發表大型演說；拜登在演說中指川普在執政短時間內就對國家造成極大的傷害；拜登當時演說約半小時，並未見異狀。