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當年僅花27.5美元 哈佛誤收《大憲章》真跡 驚人拍賣價曝光

編譯周辰陽／即時報導
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這張哈佛法學院提供的照片顯示，英國《大憲章》4月15日擺放在展示櫃裡；英國學者研究後確認此為正本。（美聯社）
這張哈佛法學院提供的照片顯示，英國《大憲章》4月15日擺放在展示櫃裡；英國學者研究後確認此為正本。（美聯社）

美國哈佛法學院1946年以27.5美元購入一份被認為是《大憲章》（Magna Carta）的非官方抄本，並長年存放於圖書館中。如今英國學者指出，這份原被視為「抄本」的文件，其實是1300年頒布、極為罕見且一度失落的《大憲章》正本，可能是「全球最具價值的文件之一」。

英國廣播公司（BBC）報導，兩位中世紀歷史學者確認，這份文獻出自英格蘭國王愛德華一世（Edward I）時期，價值可能高達數百萬美元。倫敦國王學院教授卡本特（David Carpenter）在哈佛大學圖書館網站上看到該文件的數位影像後展開研究，直言這是一項「驚人發現」。

卡本特向BBC表示：「這或許是最後一份《大憲章》原件。它值得被重視，不能只是被視為一份染污、褪色的副本，而是世界憲政史上最重要的文件之一，是過去、當下與仍在爭取自由之人的基石。」他坦言自己「極為震驚」，不僅因為發現這是真品，更因為多年來似乎無人察覺這份文件的真正價值，它甚至曾「以極低價格售出」。

根據哈佛大學圖書館的館藏登錄冊，這份文件編號為「HLS MS 172」，於1946年購得，當時的拍賣目錄將其描述為「1327年製作的副本，略有磨損與潮斑」。

《大憲章》最初由英格蘭國王約翰（King John）於1215年頒布，保障臣民的自由與權利，並將王權置於法律之下，成為人權對抗專制統治的重要起點，對全球各國憲法的發展產生深遠影響。

東英吉利大學（University of East Anglia）教授文森特（Nicholas Vincent）協助鑑定該文件真偽與來源。他指出，《大憲章》在1215年至1300年間由多位英王重新頒布並分送至各郡，當時「可能製作約200份原件」。

目前1215至1300年間各版原件共存世約25份，大多藏於英國，另有2份分別收藏於美國華府的國家檔案館與澳洲坎培拉的國會大廈。文森特表示：「《大憲章》是西方政治傳統與憲法的象徵。若你問人們歷史上最知名的單一文件是什麼，答案很可能就是《大憲章》。」

兩位教授花費一年研究，認為哈佛文件來自坎布里亞郡的艾波比鎮（Appleby, Cumbria），一路輾轉流傳。1945年底在蘇富比拍賣會售出，一位倫敦書商以42英鎊買下，哈佛大學幾個月後以當時約7英鎊的價格購得。

對於今日價值，文森特表示：「我不便估價，但2007年紐約拍賣的1297年版《大憲章》曾拍出2100萬美元，因此這份文件價值恐怕也是天文數字。」

哈佛大學 拍賣 澳洲

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