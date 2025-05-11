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2班機因直升機被迫取消降落 陸軍暫停直升機飛近雷根機場

記者張聲肇／即時報導
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5月初有一架前往五角大廈的陸軍直升機切入華盛頓雷根國家機場的進場航道，迫使兩架民航班機緊急取消降落，繞場重飛。(路透)
5月初有一架前往五角大廈的陸軍直升機切入華盛頓雷根國家機場的進場航道，迫使兩架民航班機緊急取消降落，繞場重飛。(路透)

5月1日，一架前往維吉尼亞州阿靈頓五角大廈的陸軍直升機切入華盛頓雷根國家機場的進場航道，迫使兩架民航班機緊急取消降落，繞場重飛，陸軍5日表示，已從2日起暫時禁止所有軍方直升機飛進雷根機場附近空域。

美聯社引述兩名軍官說，第12航空營指揮官鑒於又發生驚險事故，下令暫停所有陸軍直升機在華府雷根機場附近飛行。

1月底，一架黑鷹直升機在機場上空和民航機互撞，釀成67死慘案。

全國運輸安全委員會資料顯示，1日被迫取消降落的兩個民航班機是達美航空空中巴士A319型客機和共和航空的恩布瑞亞(Embraer)E170區間客機。聯邦航管局說，塔台管制中心下令這兩班民航客機「繞場重飛」，讓直升機優先經過。

第12營的直升機在載送高階國防官員往返五角大廈時，享有優先通行權。1月與民航機對撞的陸軍黑鷹直升機當時正在進行飛行員考核測驗，卻釀成20多年來最慘重的空難。

航管局3日宣布，將禁止直升機在雷根機場一帶飛行。

針對1日的兩起民航機繞場重飛事故，國家運輸安全委員會和航空管理局都已展開調查。

陸軍指出，UH-60黑鷹直升機遵照航管局及雷根機場塔台指定的路線飛行。

航管局說，3日還有三班已獲准降落雷根機場的民航機，因一架警方直升機有緊急任務要經過該空域，也奉命繞場後再降落，三班飛機都在第二次降落時，順利抵達目的地。

1月空難後，運安委指出，近年來，雷根機場一帶險象環生的次數「驚人」，航管局早就該制定更嚴格的管理方案，慘案前三年內就有85次「差點碰撞」事故。航管局官員說，他們分析過每個驚險事故，卻沒看出次數驚人的趨勢。

空難後，航管局也注意到全國各地機場與直升機共用航道問題，安全之虞最嚴重的是拉斯維加斯機場。

五角大廈 維吉尼亞州 達美航空

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