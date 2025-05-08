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最高法院首席大法官：司法獨立才能制衡國會與總統越權

記者顏伶如／即時報導
最高法院首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)。（路透）
最高法院首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)。（路透）

最高法院首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)7日晚間在故鄉紐約州水牛城(Buffalo)爐邊談話司法座談指出，美國法院保持獨立非常重要，才能制衡國會與總統的越權。

新聞周刊(Newsweek)8日報導，川普總統上台百日裡援引「外國敵人法」(Alien Enemies Act)推動大規模遣返無證移民，結果引發大量訴訟，遣返專機被聯邦法官擋下。川普要求彈劾不配合遣返計畫的聯邦法官，羅伯茲3月間罕見發聲明說，兩個多世紀以來已經證明，對於司法判決出現不同意見時，彈劾法官並非適當手段，應該循正常管道上訴才對。

羅伯茲在7日晚間談到憲法以及法院角色的重要性。他說：「在我們憲法裡，司法系統跟行政系統平等，彼此獨立，司法系統有權解釋憲法，根據法律規定駁回國會或總統的行動。」

羅伯茲說，如果司法部門喪失獨立，這套制度就無法運作。他表示，司法體系的任務在於裁決案件，若要制衡國會或行政部門越權，就必須擁有獨立自主。羅伯茲談話中並未直接提及川普。

曾任聯邦檢察官的時事評論員圖賓(Jeffrey Toobin)7日晚間在有線電視新聞網(CNN)指出，羅伯茲的談話顯然不只針對川普而已，還包括整個川普政府，因為川普政府把許多法院判決視為「僅供參考」，以為沒有約束力。

圖賓表示，羅伯茲在實質議題上與川普看法並沒有太多分歧，「他只是希望法院能受到尊重，這正是川普政府到目前為止並沒有做到的」。

川普7日在「真實社群」(Truth Social)發文寫道：「我們的司法制度不讓我執行我獲得選舉所應該做的事。激進派法官必須讓川普政府驅逐非法入境的殺人犯與其他罪犯，不能再拖了。」

川普 羅伯茲 遣返

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