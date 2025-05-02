經濟放緩、顧客更節省 速食業銷售下滑

麥當勞(McDonald's)1日表示，由於民眾對經濟信心降，減少消費，整體速食業正處於低潮，該公司第一季美國及其他主要市場的來客數均出現下降，跌幅遠超出業界預期。(路透)

連鎖快餐店麥當勞 (McDonald's)執行長肯普辛斯基(Chris Kempczinski)5月1日表示，整體速食業正處於低潮，該公司第一季美國及其他主要市場的來客數均出現下降，跌幅遠超出業界預期。

華爾街日報(WSJ)報導，麥當勞第一季營收下滑3%，美國同店營業額同樣年減3.6%，是2020年以來最大跌幅。肯普辛斯基指出，不僅是低收入 族群減少消費，中等收入家庭也顯著縮減支出，只有高收入族群維持原有消費頻率，顯示美國經濟呈現「分裂狀態」，「人們現在消費更加謹慎、精打細算」。

從本周公布的聯邦經濟數據可發現，消費支出整體而言已減緩，許多餐飲品牌也出現營業額下滑，顯示消費者對經濟前景信心不足。

曾在疫情 後快速成長的墨西哥捲餅連鎖店Chipotle如今業績也不理想，達美樂披薩(Domino's Pizza)、星巴克(Starbucks)、必勝客(Pizza Hut)與肯德基炸雞(KFC)也在本周指出，美國市場營業額在2025年初明顯放緩。部分業者還指出，消費疲弱在低收入及拉美裔消費者最為明顯。不過，部分業者仍透過優惠促銷希望帶動來客數成長，塔可鐘(Taco Bell)與Chili's的來客量皆因此有所回升。不過，達美樂執行長韋納(Russell Weiner)認為，唯有經濟數據與消費者信心回升，整體餐飲業業績才能復甦。

去年麥當勞營收開始下滑後，便推出多項超值餐方案吸引受通膨壓力所苦的消費者，原已見回升跡象，但後續爆發的大腸桿菌(E. coli)疫情又拖慢復甦步調。肯普辛斯基表示，他預期第一季麥當勞在美國的業績會來到谷底，隨著新品推出，來客數才可望回升。

目前與「MINECRAFT麥塊電影」聯名的快樂兒童餐活動已成功在本季拉抬銷售；新推出的雞柳條也受到市場歡迎。未來麥當勞將測試更多子品牌CosMc's的飲品概念，並持續推出最低5元起跳的McValue超值餐。麥當勞公布第一季營收為60億元。全球同店銷售下滑1%，但其中由於中東與日本市場表現傑出，抵消了英國市場的頹勢。