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柬埔寨「殺豬盤」集團 詐騙國人數十億、協助北韓洗錢 聯邦封殺

編譯盧炯燊／綜合報導
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柬埔寨企業匯旺集團旗下匯旺電子支付公司位於金邊的總部。聯邦財政部指稱該集團協助北韓洗錢，並透過各種電訊詐騙及網路盜竊等手法，從美國人手中「竊取」了數十億元。(Google地圖)
柬埔寨企業匯旺集團旗下匯旺電子支付公司位於金邊的總部。聯邦財政部指稱該集團協助北韓洗錢，並透過各種電訊詐騙及網路盜竊等手法，從美國人手中「竊取」了數十億元。(Google地圖)

聯邦財政部1日表示，協助北韓洗錢的柬埔寨企業匯旺集團(Huione Group)，透過各種電訊詐騙及網路盜竊等手法，從美國人手中「竊取」了數十億元，現正採取行動，制定一項聯邦規則，切斷這家柬埔寨企業進入美國金融體系的管道。

一直以來，匯旺被指表面上是旗下有多家企業的集團，且與柬埔寨執政的洪氏家族有密切關係，總理洪瑪奈(Hun Manet)的堂兄洪圖(Hun To)亦是董事之一；事實上卻是東南亞最大電訊詐騙及洗黑錢犯罪集團之一。

它主要透過旗下的網上交易平台匯旺擔保(Huione Guarantee)處理加密貨幣交易，估計自2021年以來，這個平台已處理超過500億元的加密貨幣交易。儘管大部分可能是合法，但它亦參與不少跨國犯罪集團及協助北韓的洗錢活動。

財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN) 最新公布了對匯旺集團協助網路詐騙及洗錢的調查結果，其中涉及北韓透過網路而竊取3700萬元，另有3.36億元是透過愛情及投資詐騙。

財政部長貝森特(Scott Bessent)發聲明指出，匯旺已經成為北韓駭客及犯罪集團的首選，它們從普通美國人手中竊取了數十億元。

聲明又指，「今天(1日)提出的行動，包括切斷匯旺集團的代理銀行業務，削弱該集團洗白不義之財的能力。財政部將繼續致力打擊任何惡意網路行為者，試圖藉此洗白犯罪所 得」。

包括聯合國毒品和犯罪問題辦公室等機構在內的多份調查報告指出，匯旺一直透過在社群媒體平台及網站，發送簡訊或直接訊息來協助北韓及其他跨國犯罪集團詐騙，包括以虛假投資或愛情「殺豬盤」等方式詐騙。

這些騙局也經常出現在約會或社交網站上，誘使美國退休人士及其他人投資加密貨幣或其他虛擬貨幣

由於涉及大量非法活動，蘋果及谷歌今年初亦已將匯旺集團開發的應用程式刪除。

北韓 虛擬貨幣 財政部

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