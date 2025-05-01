調查：美民眾仍對亞裔有刻板印象 認為「聰明、勤奮」

近九成美國人有興趣更常造訪中國城、小西貢、日本城等亞洲族群聚居地。圖為紐約曼哈頓華埠。(路透)

根據亞裔 美國人基金會(The Asian American Foundation，簡稱 TAAF)1日發布的調查報告，美國民眾普遍對亞裔美國人仍延續刻板印象，認為亞裔聰明、勤奮，但也可能掩蓋了亞裔的領導能力；雖然八成美國人支持在學校教授亞裔歷史，但實際立法和納入課綱的具體行動都極為有限。

TAAF公布「美國亞裔社會追蹤指數」(STAATUS Index)，這是該會今年1月至2月針對4909名美國人的線上問卷調查，顯示亞裔在美國人心中的印象。

報告重點包括：

●職場與媒體的刻板印象仍在延續。

美國人最常用來形容亞裔美國人的形容詞，仍是「聰明／有學問」(40%)、「勤奮」(24%)和「友善／善良」(16%)。盡管被視為「模範少數族裔」，但這也掩蓋了真實挑戰，例如缺乏領導角色、晉升困難等。

●教育被視為橋梁但仍有推進空間。

雖然80%的美國人支持教授亞裔歷史與貢獻，但真正具體的立法推動與課綱納入仍有限。

支持者最希望學校教授的內容包括亞洲移民歷史(66%)、關於歧視的事實(52%)以及 AANHPI文化傳統(49%)。

近九成的美國人有興趣更常造訪亞洲族群聚居地(如中國城、小西貢、日本 城)。

●亞裔男性角色常被限制於武打或搞笑形象，女性角色則更常被邊緣化或看不見。

37%的美國人無法想出一部有亞裔美國人角色的電影，且多數仍主要想到東亞裔或成龍 的電影。

能夠回答的人最常提到的電影是以東亞裔為主的作品或成龍主演的電影：「瘋狂亞洲富豪」(11%)、「尖峰時刻」(7%)、成龍其他電影(3%)、「空手道小子」(3%)、「尚氣與十環傳奇」(2%)、「媽的多重宇宙」(3%)。

許多美國人對亞裔美國男性在影視中的角色仍停留在武術形象。37%的美國人無法說出一個亞裔美國男性角色，能說出的人中最常見的印象是武術／功夫(15%)、成龍(8%，且非美國人)，以及喜劇搞笑角色(6%)。

亞裔美國女性角色更為隱形。44%的美國人在被問到時想不出任何角色。其中較常提到的包括劉玉玲(6%)、武術／功夫形象(5%)、聰明／書呆子／極客(Geek)(4%)，以及醫生角色(4%)。

近九成美國人有興趣更常造訪中國城、小西貢、日本城等亞洲族群聚居地。圖為舊金山華埠。(路透)

調查也發現，美國人主要透過新聞(52%)、社交媒體(42%)獲取關於亞太裔AANHPI的資訊。從政客獲取資訊的人數，則從2021年的6%，上升到2025年的14%。

16-24歲的年輕族群最主要通過TikTok、Instagram 等社交媒體了解AANHPI。這個年齡層提到「了解亞裔美國人經驗」的首要來源是日本動漫，其次是韓劇和K-pop 音樂。