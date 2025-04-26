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涉詐欺、身分盜竊 前眾議員桑托斯被判7年多當庭啜泣

記者張聲肇／綜合報導
被國會同僚開除的前共和黨籍紐約州聯邦眾議員桑托斯，25日被判處有期徒刑七年三個月。離開法庭時，以手掩面。(路透)
被國會同僚開除的前共和黨籍紐約州聯邦眾議員桑托斯，25日被判處有期徒刑七年三個月。離開法庭時，以手掩面。(路透)

已承認電匯詐欺和身分盜竊等罪名的前共和黨籍聯邦眾議員桑托斯(George Santos)，25日被法院判處有期徒刑七年三個月；桑托斯聽到刑期時，當場啜泣。

他在距離自己選區不遠的法庭上，淚眼汪汪地表示深感羞愧與自責，愧對選民付託。「謹向大家致上最深的歉意。我無法改寫過去，但我可以掌控前途」。

判他87個月徒刑的聯邦法院法官塞柏特(Joanna Seybert)顯然不為所動：「你的悔意在哪裡？我怎麼看不出來？你老是推說是別人的錯。」

這位紐約州選出來的國會議員，上任不到一年就被國會同僚開除，成為史上第六個被踢出國會的眾議員。

他承認欺騙捐款人，也盜用十幾人的身分，連自家人的也不例外；檢察官指出，他連腦部受損的婦女和年逾八旬的老人都騙。最後在認罪協議中，桑托斯同意繳納58萬元罰款。

偵辦本案的聯邦檢察官杜蘭姆(John Durham)說，桑托斯從宣布競選那一刻起，就汲汲營營圖謀自肥。

36歲的桑托斯必須在7月25日向監獄報到服刑。步出法院時，他不理會記者大聲發問，不過24日透過簡訊回覆美聯社，說他已準備「面對一切」，承擔後果。

從政前，桑托斯替佛州的公司工作，卻冒領紐約州失業補助金；進入國會後，反而聯署法案，要根除詐領失業補助金的劣行。紐約州勞動廳長瑞爾登(Roberta Reardon)在法庭作證時指他「說一套，做一套」，欺騙辛勤工作卻僅能勉強度日的紐約人。

辯護律師曼席亞(Andrew Mancilla)認為他只服刑期兩年即可，「盡管大家都很討厭他，但本質上他是好心腸、關心別人、思慮周密又溫馨的人」。

曼席亞辯稱，桑托斯成長於破碎家庭，自幼常被霸凌，沒人願接納他，才養成他長大後要建立「另一自我」的個性。

紐約州 眾議員 佛州

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