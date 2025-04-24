水牛城天主教區性侵兒童案和解 800多人獲賠1.5億

水牛城教區現任主教費雪於2020年赴任。該教區神職人員性侵兒童案件，經過多年纏訟，終於達成和解，教區同意付給800多名被害人共1億5000萬元賠償金。(美聯社)

天主教紐約州 水牛城教區(Diocese of Buffalo)神職人員性侵兒童案件，經過多年纏訟，最後達成和解，水牛城教區同意付給800多名被害人共1億5000萬元賠償金。

新聞周刊(Newsweek)報導，水牛城教區21日發布新聞，同意支付被害人和解金「將來自該教區無限制捐獻以及來自其他教區無限制捐獻的不確定金額，還有天主教附屬機構成員的捐獻。」

原告委任律師之一博德(Steve Boyd)公布新聞聲明指出，此為「迄今為止，羅馬天主教會破產案中，由天主教機構與附屬機構支付的第二大賠償金，也是紐約州北部與西部破產的教區付出的最大筆金額」，同時有被害人透露，每位原告約可獲得18萬5000元。

水牛城教區主教費雪(Michael W. Fisher)22日發表聲明強調：「現在是我們竭盡所能協助療傷的時候，我們永遠無法體會這批倖存者與被害人所經歷的痛苦。」據了解，水牛城教區涉及800多起兒童性侵案，其中600起個案加害人為神職人員，而且多名被告面臨多項指控。

2019年紐約州通過「兒童受害者法」(Child Victims Act)廢除兒童性侵追訴期，結果水牛城教區隔年2月申請破產，因此和解協議除了解決教區破產危機，同時也向性侵被害人提供金錢賠償。

根據費雪公布的聲明：「委員會同意教區的提議，這是漫長艱鉅的旅程中一項重大的里程碑，最重要的是可以讓我們最終向被害人與倖存者提供某種程度的金錢補償，這始終是我們的主要目標。」

博德也指出：「無論多少錢都無法讓一個人重獲童年，但是就教區資產而言，這是我們能夠獲得的最好條件。」另一名原告委任律師安德森(Jeff Anderson)則強調：「更全面性的措施就是追究那些拒絕履行理賠義務的保險 公司責任。」