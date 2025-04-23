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陸軍基地沒掛正副元首及國防部長玉照 指揮官遭停職

記者顏伶如／綜合報導
威州麥考伊堡陸軍基地由於沒有懸掛正副元首及國防部長玉照，指揮官希拉‧拉米雷茲遭停職調查。(取自美國陸軍網站/臉書)
威州麥考伊堡陸軍基地由於沒有懸掛正副元首及國防部長玉照，指揮官希拉‧拉米雷茲遭停職調查。(取自美國陸軍網站/臉書)

威斯康辛州麥考伊堡(Fort McCoy)陸軍基地由於沒有懸掛正副元首及國防部長玉照，指揮官已遭停職接受調查。陸軍預備役司令部(U.S. Army Reserve Command，USARC)發表聲明說，事件正在調查中，目前無進一步細節可以公布。

福斯新聞網(Fox News)21日報導，麥考伊堡陸軍基地的指揮系統首長玉照展示牆上，被發現並沒有川普總統、副總統范斯(JD Vance)與國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)的照片，基地指揮官陸軍上校希拉‧拉米雷茲(Sheyla Baez Ramirez)因此18日遭到停職。

赫塞斯20日在社群媒體X轉發貼文指出，麥考伊堡指揮鏈(chain-of-command)展示牆沒有正副元首與防長玉照，指揮官已經遭到停職。

稍早之前社群媒體流傳照片顯示，麥考伊堡指揮鏈展示牆上，川普、范斯、赫塞斯三人欄位只有相框，沒放照片。許多網友在社媒說 ，不放照片的行為是蓄意的 。後來更新的照片則顯示，川普等人照片已經補上。

不過也有報導稱，陸軍官員似乎並未把不放照片與拉米雷茲被停職扯上關係。陸軍後備役官員在稍早聲明中，似乎表示拉米雷茲與照片失蹤無關，而且已採步驟放上照片。

拉米雷茲去年7月出任麥考伊堡基地駐軍指揮官，先前曾任職於維吉尼亞州貝爾沃堡(Fort Belvoir)美國陸軍預備役、美國陸軍情報與安全司令部(United States Army Intelligence and Security Command，INSCOM)等單位。

本月稍早，位於格陵蘭的皮圖菲克太空基地(Pituffik Space Base)的指揮官蘇珊·邁爾斯上校(Susannah Meyers)也遭五角大廈革職，理由是發言內容違背范斯立場。

威州麥考伊堡陸軍基地由於沒有懸掛正副元首及國防部長玉照，指揮官希拉‧拉米雷茲遭停...
威州麥考伊堡陸軍基地由於沒有懸掛正副元首及國防部長玉照，指揮官希拉‧拉米雷茲遭停職調查。(取自美國陸軍網站)

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