師資不足訓練差 數十名飛行學員怒告聯航和學校詐欺

圖為「聯合飛行學院」一名飛行學員從亞利桑納州古德尹機場起飛。（美聯社）

數十名因為學習飛行而背負數萬元債務的飛行學員準備對聯合航空 (United Airlines)及其位於亞利桑納州 沙漠的飛行學校提出集體告訴，指控該機構缺乏足夠的師資和教練飛機，無法提供適當的培訓並讓學生順利畢業。

這起聯邦訴訟聲稱，聯合航空和旗下「聯合飛行學院」(United Aviate Academy)不實宣傳一項設備齊全的密集培訓計劃，可讓學生在一年後成為商業飛行員；但根據學生們在上周修改後提出的訴訟，該培訓計劃的現實情況，卻是他們的飛行時間因為人員短缺和頻繁的人員流動而受限制。根據訴訟，在某些情況下，甚至是學生在指導其他學生。

一些學生表示，他們在意識到自己無法於一年後完成訓練時，最終選擇放棄了這個計畫；但他們之中有許多人在訴訟中聲稱，是因為「花費太長時間」完成計劃而遭學校不當開除。

在疫情 期間，聯航收購了位於鳳凰城郊區古德伊(Goodyear)的飛行學校，好解決民航業機師不足的問題；民航業多年來一直面臨機師短缺的問題，並在2020年航空業因新冠肺炎疫情而崩盤時鼓勵機師提早退休，讓機師荒問題進一步惡化。

總部位於芝加哥的聯合航空在一份聲明中表示，由於訴訟仍在進行中，因此無法對具體指控發表評論，但仍為其飛行學校進行了辯護。

聲明表示：「我們對聯航飛行學院所提供的嚴格課程和飛行訓練計劃充滿信心，並為從該校畢業的數百名學生感到自豪。」

訴訟指出，學校的招生上限為325名學生，好「確保有足夠的資源」，但截至2024年3月，該校招生卻超過了380名；幾個月後，該學校的認證機構向學校發出了一封警告信，部分原因是其招生人數過多；同時，聯航飛行學院開始開除學生，好「遵守招生上限」。

訴訟稱，同年8月，該校遭職「業學校和學院認證委員會」(Accrediting Commission of Career Schools and Colleges)罰降於「觀察」狀態；該校隨後於一月份自願撤銷了認證。