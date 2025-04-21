我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梵蒂岡宣布教宗方濟各逝世 享壽88歲

資深策士：民主黨不懂為何輸川普 續關注選民不在乎議題

師資不足訓練差 數十名飛行學員怒告聯航和學校詐欺

編譯尤寶琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為「聯合飛行學院」一名飛行學員從亞利桑納州古德尹機場起飛。（美聯社）
圖為「聯合飛行學院」一名飛行學員從亞利桑納州古德尹機場起飛。（美聯社）

數十名因為學習飛行而背負數萬元債務的飛行學員準備對聯合航空(United Airlines)及其位於亞利桑納州沙漠的飛行學校提出集體告訴，指控該機構缺乏足夠的師資和教練飛機，無法提供適當的培訓並讓學生順利畢業。

這起聯邦訴訟聲稱，聯合航空和旗下「聯合飛行學院」(United Aviate Academy)不實宣傳一項設備齊全的密集培訓計劃，可讓學生在一年後成為商業飛行員；但根據學生們在上周修改後提出的訴訟，該培訓計劃的現實情況，卻是他們的飛行時間因為人員短缺和頻繁的人員流動而受限制。根據訴訟，在某些情況下，甚至是學生在指導其他學生。

一些學生表示，他們在意識到自己無法於一年後完成訓練時，最終選擇放棄了這個計畫；但他們之中有許多人在訴訟中聲稱，是因為「花費太長時間」完成計劃而遭學校不當開除。

疫情期間，聯航收購了位於鳳凰城郊區古德伊(Goodyear)的飛行學校，好解決民航業機師不足的問題；民航業多年來一直面臨機師短缺的問題，並在2020年航空業因新冠肺炎疫情而崩盤時鼓勵機師提早退休，讓機師荒問題進一步惡化。

總部位於芝加哥的聯合航空在一份聲明中表示，由於訴訟仍在進行中，因此無法對具體指控發表評論，但仍為其飛行學校進行了辯護。

聲明表示：「我們對聯航飛行學院所提供的嚴格課程和飛行訓練計劃充滿信心，並為從該校畢業的數百名學生感到自豪。」

訴訟指出，學校的招生上限為325名學生，好「確保有足夠的資源」，但截至2024年3月，該校招生卻超過了380名；幾個月後，該學校的認證機構向學校發出了一封警告信，部分原因是其招生人數過多；同時，聯航飛行學院開始開除學生，好「遵守招生上限」。

訴訟稱，同年8月，該校遭職「業學校和學院認證委員會」(Accrediting Commission of Career Schools and Colleges)罰降於「觀察」狀態；該校隨後於一月份自願撤銷了認證。

聯合航空 疫情 亞利桑納州

上一則

遠距工作求職 AI假履歷氾濫竊密

延伸閱讀

起飛撞上兔子 引擎失火折返 聯航客機丹佛機場驚魂

起飛撞上兔子 引擎失火折返 聯航客機丹佛機場驚魂
聯航客機丹佛起飛引擎突失火折返 禍首竟是兔子

聯航客機丹佛起飛引擎突失火折返 禍首竟是兔子
聯合航空開航關島-台北 促銷票最低300美元

聯合航空開航關島-台北 促銷票最低300美元
疑機艙漏水 聯合航空舊金山飛東京中途折返

疑機艙漏水 聯合航空舊金山飛東京中途折返

熱門新聞

科技富豪馬斯克和兒子「小X」（X Æ A-Xii）。美聯社

「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了

2025-04-18 16:24
佛州州立大學校園槍擊案，執法人員進入校園。路透

佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子

2025-04-17 16:43
麻州劍橋市近日爆出一起高級應召案，震撼當地政商界。示意圖／AI生成

高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖

2025-04-13 11:35
（取自X）

加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連

2025-04-14 13:40
選民經常把白卡視為低收入孕婦、身心障礙民眾的一張「安全網」。美聯社

改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業

2025-04-15 10:24
外籍觀光客想要落腳，選擇有限，雙重國籍者(dual citizens)則跟當地人一樣享有許多特權。路透

美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍

2025-04-17 10:18

超人氣

更多 >
被拋棄9天追100公里 黃金獵犬找到新墨州飼主狂咬報復

被拋棄9天追100公里 黃金獵犬找到新墨州飼主狂咬報復
亞裔重刑犯被判40年 面臨ICE遣返 因這行為獲特赦

亞裔重刑犯被判40年 面臨ICE遣返 因這行為獲特赦
移民局要你離境? 美國公民若收到通知該怎麼辦

移民局要你離境? 美國公民若收到通知該怎麼辦
石破茂上NHK談「關稅談判」 曝川普擬複製美日模式到全球　

石破茂上NHK談「關稅談判」 曝川普擬複製美日模式到全球　
川普2.0百日狂飆無人制衡 世界秩序因他劇變重組

川普2.0百日狂飆無人制衡 世界秩序因他劇變重組