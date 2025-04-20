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關稅波及…中餐館食材從中國進口 宮保雞丁要變貴了

編譯潘勛／即時報導
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美中關稅戰開打，衝擊各地華埠，商家經營更為艱難。圖為舊金山華埠。(歐新社)
美中關稅戰開打，衝擊各地華埠，商家經營更為艱難。圖為舊金山華埠。(歐新社)

華盛頓郵報報導，因為川普政府向中國商品祭出至少145%的關稅，各地中餐館的數十項主要食材全得由中國進口，現在老闆們都擔心被迫減少菜量、提高餐點價格，而且未來利潤會愈來愈微薄。

嘗一口四川花椒會讓人舌尖發麻，味蕾熱辣，但它是宮保雞丁、擔擔麵等道地中式菜色的必備調味料，美國食客來中餐廳大快朵頤，要的就是這個味。現在花椒及其他數十種中國進口的食材一樣，都籠罩在「關稅至少145%」的陰影下。

目前中餐館老闆們左右為難，必須在食客期盼吃到正宗中華料理，又不致於荷包大失血兩者間之找個平衡。

中餐食譜作家周曉清(音譯)指出，無論到美國哪裡旅遊，哪怕是最小的鄉鎮，都有中餐館；盡管檔次不同、經營方式不一樣，但中國菜已然成為美國生活的一部分。

餐飲業名列利潤最低產業之一，一般獲利在3%到5%之間，若關稅進一步啃食，利潤只怕還要變薄，受影響的不僅是食物，連餐廳非關食材的基本品大致也要從中國進口，例如外帶包、外帶盒和調味包等等。

顏順河(音譯)在維吉尼亞州費爾法克斯(Fairfax)開了家「顏師傅」川菜專門餐館，他透過口譯表示，目前還沒嘗到關稅帶來的疼痛，存貨足以撐上六、七個月，但他擔心長期下來，關稅會讓他的餐館利潤變薄。

顏順河習慣為他館子裡的四川火鍋調味醬、豆瓣醬囤料，因為用量很大，他買豆瓣醬都是以貨櫃為單位。但他的供應商已經警告他，下次訂單價格將上漲「很多」。

顏順河的一些中餐同行老闆對他說，因為關稅弄垮預算，他們正在思索取消部分菜單菜色，裁減人手。顏順河表示，目前他不考慮這些選項，希望維持住菜單、用料品質好、分量足，能在其他同行漲價之際，取得競爭優勢。

國家餐廳協會(National Restaurant Association)指出，七成美國郡區有亞洲餐廳，通常是中餐館，日本料理及泰式料理名列其後。如此飽和，反映出美國人的味蕾近年來明顯變得更全球化。

關稅 中餐館 維吉尼亞州

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