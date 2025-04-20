蛋農贊助3萬顆 白宮復活節滾蛋仍用真蛋

國內蛋價高漲且供應吃緊，蛋農團體決定捐贈3萬顆真蛋給白宮，讓一年一度的白宮復活節滾蛋活動得以照常進行。(路透)

國內蛋價高漲且供應吃緊，讓白宮復活節 彩蛋陷入是否改用假蛋的難題，所幸蛋農團體決定捐贈3萬顆真蛋，讓活動照常進行，不過相關業者對此有不同看法。

據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，川普總統16日還在對白宮彩蛋活動是否要改用假蛋傷腦筋：「他們要求復活節『不要使用雞蛋 ，但是你能用塑膠蛋嗎？』我要說我們並不想這麼做。」

長期贊助白宮彩蛋活動的美國雞蛋協會(American Egg Board)經過內部討論，決定捐贈3萬顆(2500打)雞蛋，讓白宮復活節滾蛋活動能在21日如期舉行。

委員會主席艾蜜莉·梅茨(Emily Metz)公布聲明指出：「這場活動的重點是為兒童和家庭帶來歡樂，在蛋農艱困時刻，我們要盡量慶祝也很重要。」

第一夫人梅蘭尼亞(Melania Trump)發言人克萊門斯(Nick Clemens)出面表達謝意：「非常感謝合作夥伴，是他們讓白宮彩蛋活動每年得以順利進行，尤其要感謝為國家提供優質食品而辛勞工作的養雞戶。」

140多年來，美國總統與第一夫人每年復活節，都會邀請來自全美的兒童與家庭到白宮玩滾蛋遊戲、尋蛋活動，而且50年來皆由美國雞蛋協會捐贈數萬顆雞蛋。

卡卡杜德(Kakadoodle)養雞場年初因禽流感疫情損失慘重，無法捐蛋給白宮，但合夥人湯瑪斯(Marty Thomas)也不認同改用假蛋：「白宮這項活動也沒用到數百萬顆雞蛋，純粹就是好玩而已。」

不過密西根州經營威洛布魯克農場(Willowbrook Farms)女老闆凡妮莎·佛賴斯(Vanessa Frias)則持不同看法：「這些雞蛋是要被吃進肚子，是要養活美國家庭而不是拿來玩的。」並強調：「把雞蛋拿來在草地上滾，我覺得沒有任何意義，太浪費了。」

梅茲聲明指出，捐贈2500打雞蛋不會對全國雞蛋供應或蛋價造成額外負擔，強調白宮使用的雞蛋數量「僅占全國零售賣場每天銷售近九百萬打雞蛋中極小一部分」並補充道：「此外白宮復活節滾彩蛋活動使用的彩蛋為小號和中號，不適合在零售通路銷售。」