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生菜污染釀89染疫1死 調查無下文

編譯廖振堯／綜合報導
去年11月爆發由蘿蔓萵苣引起的大腸桿菌疫情席捲15個州，導致89人染病、至少一人死亡。但這件事悄無聲息，聯邦食藥局表示已結束調查，卻未公開說明詳細經過。(美聯社)
去年11月爆發由蘿蔓萵苣引起的大腸桿菌疫情席捲15個州，導致89人染病、至少一人死亡。但這件事悄無聲息，聯邦食藥局表示已結束調查，卻未公開說明詳細經過。(美聯社)

去年11月以來，因蘿蔓萵苣(romaine lettuce)引起的大腸桿菌(E.Coli)疫情席捲15個州，導致89人染病、至少一人死亡。但這件事悄無聲息，聯邦食品與藥物管理局(FDA)今年2月表示已結束調查，並未公開詳細說明事情經過，也沒有說哪些供應商該負起責任。

國家廣播公司新聞網(NBC News)取得的內部報告稱，FDA未透露這些供應商，因為等到調查人員找出病原體來源時，市面上已經沒有受污染的生菜了。FDA發言人給NBC的聲明表示：「當有足夠證據證明疫情與某家公司有關，並且能為消費者提供實際可行的建議時，只要不受法律禁止，FDA就會披露該公司名稱。但當調查人員確認可能來源時，疫情已經結束，也沒有能提供給消費者的可行建議。」

2018至2023年任FDA食品政策和應對副局長的亞納斯(Frank Yiannas)指出，近年來爆發幾次大規模疫情、大眾更關注受污染的食品，使得FDA提高了透明度，但這次FDA未公開聲明，也未透露種植或加工者的名字，令人不安。農業部前官員埃斯金(Sandra Eskin)也說，民眾有權知道誰在銷售受污染的產品。

去年11月初，密蘇里州聖路易斯郡(St. Louis County)地區的三名高中生首先出現症狀，均感染腸出血性大腸桿菌O157:H7型，極其危險。隨後更多家庭報告大腸桿菌感染症狀：出血性腹瀉、胃痙攣、嘔吐、脫水。

印第安納州則有一名九歲男童喬治(Colton George)也感染同種菌株，差點因腎衰竭而死。喬治的父母和其它病人家屬在九起不同的訴訟中，指控美國最大的沙拉和鮮切蔬菜生產商之一泰勒農場(Taylor Farms)，稱其銷售「有缺陷且危險性過高」的食品。喬治夫婦的律師請求公共紀錄，然而FDA在發布報告之前，刪除了加工和種植生菜的公司名稱。泰勒農場否認其產品導致疫情爆發，聲明稱全面的原料和成品檢測及第三方調查未發現任何污染跡象。

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