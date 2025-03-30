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德州南部豪雨成災 至少3死數百人待援

編譯盧炯燊／綜合報導
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德州南部大部分地區連日來遭遇豪雨侵襲，淹水成災。麥艾倫市中心一處停車場，汽車幾乎全部沒頂。(美聯社)
德州南部大部分地區連日來遭遇豪雨侵襲，淹水成災。麥艾倫市中心一處停車場，汽車幾乎全部沒頂。(美聯社)

德州南部大部分地區連日來遭遇豪雨造成的洪水侵襲，至少已造成3人喪生，另外數百人仍等待救援。

國家氣象局指出，受墨西哥上空緩慢移動的高空低壓槽影響，德州南部靠近美墨邊境的部分地區，包括伊達爾戈郡(HidalgoCounty)帶來雷暴及強降雨。

受災最嚴重的除伊達爾戈郡，還包括卡梅倫(Cameron)、斯塔爾(Starr)及威拉西(Willacy)等郡，全部位於格蘭德河谷(RioGrandeValley)，是南德州農作物產區。

德州農業專員米勒(SidMiller)形容是格蘭德河谷農作物產區的毀滅性悲劇。除了房屋、車輛和基礎設施遭到嚴重損壞外，該地區還面對嚴重的農業及牲畜損失。

豪雨造成的洪水氾濫從27日(周四)晚開始持續至28日整天，國家氣象局已多次向多個地區發出山洪緊急警，許多地區24小時內降雨量達6至12英吋。

截至28日下午，伊達爾戈郡部分地區在48小時內已記錄到超過1英尺的降雨。豪雨到了28日晚上才稍為減弱，最少造成3人死亡都是在伊達爾戈郡發生，政府官員未有透露更多死亡事件細節，但說當局救出超過200名居民，另有200人仍在等待救援。

卡梅倫郡的哈林根市(Harlingen)降雨量更接近2英尺，全市幾被洪水淹沒。市內一個會議中心臨時改成庇難所。

在阿拉莫市(Alamo)，緊急救援人員處理了100多起救援行動，包括被困在家中和車內的人員。韋斯拉科市(Alamo)降雨量約為14英寸，當局救出近百名遭洪水所困的駕車人及居民。

新聞片段顯示，受災地區道路上有大量汽車的司機被困，等待洪水退去。

這次強降雨也造成墨西哥1人死亡，與伊達爾戈郡接壤的墨西哥塔毛利帕斯州，一名83歲長者遭洪水溺斃。

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