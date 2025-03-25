新州華男刑案未決遭註銷綠卡 爭訟10餘年…政府被判違憲

聯邦第二巡迴法院法官日前裁定，移民官不得在刑事案件未判決之前即註銷綠卡；該案川普政府仍可上訴至最高法院，這對未來移民政策影響深遠。圖為國土安全部。（歐新社）

一名持有綠卡 的新州華男，因涉及商標偽造案，在刑事指控未決期間返美時遭海關攔截，綠卡當場被註銷。該案經過十餘年法律攻防，最終聯邦第二巡迴上訴法院(Second Circuit Court of Appeals)日前裁定政府處理違憲，並命令恢復其綠卡。若川普政府未在5月18日(周日)前向第二巡迴法院提出重審，或在90天內上訴到最高法院，這項裁決將正式生效，影響全美綠卡持有者的入境權益。

返美依假釋入境放行

根據裁決書，劉先生2007年透過親屬移民 取得綠卡，在美國與香港經營服裝貿易。2012年，他因購買一批服飾，遭指控涉及商標侵權，被控違反新澤西州商標法，罪名為三級商標偽造(third-degree trademark counterfeiting)，屬輕罪，警方登記後將其釋放。

同年，在該刑案尚未判決期間，劉先生離開美國，數周後從紐約甘迺迪機場入境，自稱以合法永久居民(LPR)身分返回，但遭海關拒絕。移民官根據移民與國籍法(Immigration and Nationality Act)，未允許他以LPR身分入境，而是以「假釋入境」(parole for deferred inspection)方式放行，並啟動調查。

2013年6月24日，他因違反「新澤西商標仿冒法」(New Jersey Trademark Counterfeiting Act)認罪，被判兩年緩刑。此後，國土安全部 (DHS)於2014年3月13日啟動遣返程序，指控他涉及「道德敗壞犯罪」(CIMT)，屬於不可入境類別。2016年4月20日，他申請豁免，但因未符合七年連續居住要求，被移民法庭拒絕。

移民法官裁定道德敗壞

歷經數年，2018年3月20日，移民法官裁定劉先生的商標偽造罪屬於道德敗壞犯罪，不適用「輕罪例外」規則。此外，法官認定，由於劉先生在刑事案件未決時離境，返美時已涉及犯罪行為，因此國土安全部以「假釋入境」處理合理，不應以合法永久居民身分接納其入境。

劉先生不服判決，向移民上訴委員會(BIA)提起上訴，但2021年11月23日，該委員會維持移民法官決定，拒絕他的請求，確立遣返判決。

此時他的綠卡已被註銷，面臨驅逐。為挽回合法永久居民身分，他再於2021年12月6日向第二巡迴上訴法院提起聯邦訴訟，挑戰國土安全部與移民法庭的裁決，案件進入司法最終攻防。

劉先生的委任律師高光俊在2022年接手後，調整訴訟策略，聚焦於政府執法的程序瑕疵與法律適用問題。

高光俊主張，國安部無權將劉先生視為「入境申請人」(applicant for admission)，因為他持有綠卡、依法入境，不應被歸類為重新申請入境的外籍人士。此外，商標偽造罪是否屬於道德敗壞犯罪仍存在爭議，且政府直接取消綠卡的做法，違反「正當法律程序」(Due Process)。

政府仍可提重審或上訴

直到今年3月4日，聯邦法院裁定政府敗訴，認為移民官在未有正式有罪判決的情況下即註銷綠卡，違反憲法。法院強調，政府若要註銷綠卡，必須在正式判決有罪後執行，否則即構成非法懲罰。

聯邦法院裁決，國安部錯誤認定劉先生為「入境申請人」，並命令恢復其綠卡，案件發回移民法院執行。高光俊表示，這項判決對移民執法影響深遠，確立了重要的法律標準，使未來綠卡持有者在刑案審理期間不再因未定罪而被註銷綠卡。

根據司法程序，若政府未在5月18日前向第二巡迴法院提出重審，或在90天內上訴到最高法院，此案將成為往後法律依據，可能進一步影響美國移民政策。