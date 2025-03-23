伊凡卡愛上武術 超模吉賽兒男友哥親自教「讓我身心平衡」

川普總統的女兒伊凡卡分享最近練習柔術的心得。圖為她3月4日在華府出席父親的演說。（路透）

最近位在佛州 邁阿密的「瓦倫特兄弟」（Valente Brothers）健身房聲名大噪，44歲哥哥華金（Joaquim）是世界第一維多利亞（Victoria's Secret）超模吉賽兒‧邦臣（Gisele Bündchen）的男友，兩人近期也迎來雙方的第一個孩子出生。現在這間健身房再添星光，川普 總統（Donald Trump）的大女兒「第一千金」伊凡卡 （Ivanka Trump）上傳了她與44歲的圭‧瓦倫特（Gui Valente）一起訓練柔術的過程。

前幾周才傳出吉賽兒和男友華金迎來了雙方的第一個孩子出生，華金本來是吉賽兒與美式足球「史上最強四分衛」布雷迪（Tom Brady）兩人女兒的柔術教練，在結束了13年的婚姻後，吉賽兒與華金開始約會，並說道：「與華金一起的時光是那麼美好，遠離了鎂光燈下的龐大壓力，不必一舉一動都受人檢視，我很享受目前的生活。」

日前瓦倫特兄弟健身房與「第一千金」伊凡卡一起上傳了一段訓練影片，影片中伊凡卡展示出多種柔術技巧，她也寫下：「柔術不僅僅是一種武術。它植根於古老的傳統，經過幾代人的不斷改進，為人們提供了一條通往身體自信、心靈清晰和情感平衡的道路。」

伊凡卡在1月接受訪問時提到，是她13歲的女兒阿拉貝拉（Arabella）想上這門課，所以伊凡卡才給她報名與瓦倫特兄弟一起訓練。她覺得柔術就像一種動態冥想，因為動作非常微小。並補充說這種練習「以一種驚人的方式將身體動作和哲學結合在一起」。

而決定讓伊凡卡也一起訓練的關鍵是她希望增加更多鍛鍊，她指出：「自從我搬到邁阿密後，我開始把鍛鍊放在首位，這對我來說是一個巨大的改變。」伊凡卡一開始做瑜珈和皮拉提斯，後來訓練師建議她做些重訓，但她對這些毫無興趣，便開始與女兒一起上柔術課，她覺得她需要柔術訓練，這大大改變了她的生活。

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