我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州迪士尼失火 濃煙狂竄「料理鼠王」設施急撤遊客

中國生意變把柄？馬斯克國安角色複雜化

伊凡卡愛上武術 超模吉賽兒男友哥親自教「讓我身心平衡」

TVBS新聞網／編輯 張森皓 報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統的女兒伊凡卡分享最近練習柔術的心得。圖為她3月4日在華府出席父親的演說。（路透）
川普總統的女兒伊凡卡分享最近練習柔術的心得。圖為她3月4日在華府出席父親的演說。（路透）

最近位在佛州邁阿密的「瓦倫特兄弟」（Valente Brothers）健身房聲名大噪，44歲哥哥華金（Joaquim）是世界第一維多利亞（Victoria's Secret）超模吉賽兒‧邦臣（Gisele Bündchen）的男友，兩人近期也迎來雙方的第一個孩子出生。現在這間健身房再添星光，川普總統（Donald Trump）的大女兒「第一千金」伊凡卡（Ivanka Trump）上傳了她與44歲的圭‧瓦倫特（Gui Valente）一起訓練柔術的過程。

前幾周才傳出吉賽兒和男友華金迎來了雙方的第一個孩子出生，華金本來是吉賽兒與美式足球「史上最強四分衛」布雷迪（Tom Brady）兩人女兒的柔術教練，在結束了13年的婚姻後，吉賽兒與華金開始約會，並說道：「與華金一起的時光是那麼美好，遠離了鎂光燈下的龐大壓力，不必一舉一動都受人檢視，我很享受目前的生活。」

日前瓦倫特兄弟健身房與「第一千金」伊凡卡一起上傳了一段訓練影片，影片中伊凡卡展示出多種柔術技巧，她也寫下：「柔術不僅僅是一種武術。它植根於古老的傳統，經過幾代人的不斷改進，為人們提供了一條通往身體自信、心靈清晰和情感平衡的道路。」

伊凡卡在1月接受訪問時提到，是她13歲的女兒阿拉貝拉（Arabella）想上這門課，所以伊凡卡才給她報名與瓦倫特兄弟一起訓練。她覺得柔術就像一種動態冥想，因為動作非常微小。並補充說這種練習「以一種驚人的方式將身體動作和哲學結合在一起」。

而決定讓伊凡卡也一起訓練的關鍵是她希望增加更多鍛鍊，她指出：「自從我搬到邁阿密後，我開始把鍛鍊放在首位，這對我來說是一個巨大的改變。」伊凡卡一開始做瑜珈和皮拉提斯，後來訓練師建議她做些重訓，但她對這些毫無興趣，便開始與女兒一起上柔術課，她覺得她需要柔術訓練，這大大改變了她的生活。

別惹她！川普女兒伊凡卡換道服　向「超模吉賽兒男友」學柔術

TVBS新聞網

伊凡卡 川普 佛州

上一則

佛州迪士尼失火 濃煙狂竄「料理鼠王」設施急撤遊客

熱門新聞

接受聯邦政府資助的美國之音(VOA)15日發出通知，要求員工帶薪休假，被休假的記者、製作人和支援人員多達1300人。圖為華府的美國之音總部。(路透)

血腥星期六「美國之音」等公營媒體恐全數裁撤

2025-03-15 22:54
住在加州聖荷西的彼得森夫婦育有兩子女，雖然年賺27萬元卻根本買不起該地區的房子，只能繼續租狹小的公寓。(美聯社)

房價+利率雙漲 聖荷西4口之家 年薪27萬仍買不起房

2025-03-18 12:05
半官方房貸機構房利美(Fannie Mae)。美聯社

康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單

2025-03-17 09:35
（取材自NASA）

直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球

2025-03-18 19:12
哈佛大學（Harvard University）。路透

家庭年收入20萬元以下 哈佛今秋起免學費

2025-03-17 13:40
示意圖。（美聯社）

3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬

2025-03-20 11:44

超人氣

更多 >
美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益

美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益
美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了

美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了
不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路

不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路
傳拜登私下探詢盼重返政治舞台 民主黨內莫衷一是

傳拜登私下探詢盼重返政治舞台 民主黨內莫衷一是
紐約皇后區統倉公寓租金直漲 住客吃不消

紐約皇后區統倉公寓租金直漲 住客吃不消