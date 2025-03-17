華裔加密幣富豪 將搭馬斯克SpaceX圓太空夢 最少砸5500萬美元

SpaceX執行長馬斯克。(路透)

中國出生的加密貨幣 億萬富豪王純率領另三名業餘太空人 ，打算搭乘馬斯克SpaceX 太空公司「飛龍號」(Dragon)太空船，在低高空地球軌道飛掠南、北兩極，進行學者們稱為科學及軍事兩用的實驗「Fram2」；王純斥資買下整趟太空飛行，金額雖未公布，但太空總署(NASA)為SpaceX太空船每次一個座位付出的金額為5500萬元。

新聞周刊(Newsweek)報導，王純團隊打算進行的實驗、其設備尚未完全公開；但是太空及兩極是美、中兩超強競爭日益激烈的地區，俄國為了自己兼身為中國夥伴國也大舉參與其中。讓人更好奇王純是何許人也、職業是什麼，有什麼人脈網。

王純出生於中國天津，創辦世上最大加密貨幣挖礦公司之一的F2Pool、加密貨幣質押公司Stake.Fish，持有六本護照，現為地中海國家馬爾他的公民。

阿拉斯加大學極圈安全及韌性中心(Center for Arctic Security and Resilience)主任布法(Troy Bouffard)表示，全球應該對王純等人做的Fram2實驗都有警戒，他相信實驗成果可供軍民兩用。

挪威斯瓦巴群島(Svalbard)極光科學家赫靈蕭(Katie Herlingshaw)指出，王純團隊將進行極光裡白光與碎屑的實驗，可能對人造衛星造成麻煩。

布法表示，王純想做的以前沒做過，真有可學習的地方，這次太空飛行獨特之處，在繞行南北兩極的覆蓋率為全世界，相形下人造衛星並沒做到。

王純是任務指揮官，其他參與這趟太空飛行的有挪威電影攝影師尼科森(Jannicke Mikkelsen)、德國科學家羅格(Rabea Rogge)、澳洲醫官菲爾普斯(Eric Philips)，據Fram2任務發言人伊斯特曼(Jesica Eastman)指出，團隊46分鐘又40秒來回兩極，飛行高度在離地265到280哩之間。

Fram2官網自稱這是第一次載人繞行兩極太空任務，第一次Fram極圈探險是由挪威傳奇探險家南森(Fridtjof Nansen)在19世紀末耗時3年進行。