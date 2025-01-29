我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？

搶先澤倫斯基 內唐亞胡下周訪華府會川普 新政府首位獲邀外國領袖

川普取消出生公民權 西雅圖3外籍孕婦提告

記者顏伶如／綜合報導
西雅圖地區的三名外籍孕婦向聯邦法院提出聯合訴訟指控川普總統取消出生公民權侵權。(路透)
西雅圖地區的三名外籍孕婦向聯邦法院提出聯合訴訟指控川普總統取消出生公民權侵權。(路透)

住在西雅圖地區的三名外籍孕婦在移民倡議團體協助下，24日向聯邦法院提出聯合訴訟指控川普總統取消出生公民權(birthright citizenship)侵權，孩子出世後恐成「無國籍」(stateless)，既非美國公民也不被親生父母祖國承認。國務卿魯比歐(Marco Rubio)等聯邦官員同列被告。

川普20日就職當天簽署「保護美國公民權的意義與價值」(Protecting the Meaning and Value of American Citizenship)行政命令，無證移民婦女或持合法簽證入境婦女在美國國土產下嬰兒，如果嬰兒父親不是美國公民或綠卡持有人，孩子就無法成為美國公民，簽署後30天命令生效。不過，華盛頓州西區聯邦法官考夫諾爾聯邦法院法官(John C. Coughenour)23日以違憲為由擋下行政命令。

西雅圖地方電視台King5報導，三名沒有綠卡的外籍孕婦在移民倡議團體「西北移民權益計畫」(Northwest Immigrant Rights Project)協助下，24日向華州西區聯邦法院針對取消出生公民權提出聯合訴訟，指控違反憲法第14條修正案。

三名婦人預產期都在今年3月至7月之間，其中兩名孕婦在訴狀中說，行政命令恐導致家庭骨肉分離，寶寶一出生就將淪為移民查緝目標。原告請求法官禁止行政命令生效，並宣告三人在美國生產的孩子都是美國公民。

訴狀指出，希望所有居住在華盛頓州、預產期在2月19日以後或即將在美國生產，但孩子將受行政命令影響的孕婦加入聯合訴訟。

委任律師亞當斯(Matt Adams)說，訴訟具有迫切性，聯邦法院必須盡快介入，以免行政命令造成「無法挽回的傷害」(irreparable harm)。

原告之一卡斯提洛(Cherly Norales Castillo)是宏都拉斯公民，現居西雅圖。卡斯提洛為躲避暴力遠離家鄉，第二胎預產期3月19日。卡斯提洛已被發布遞解令，正在申請庇護。

住在華州琳恩伍德(Lynnwood)的原告阿雷曼(Delmy Franco Aleman)2015年從薩爾瓦多抵達美國，目前擁有免遭驅逐的臨時保護身分，預產期是3月26日。

現居華州貝瑟爾(Bothell)的羅培茲(Alicia Chavarria Lopez)也來自薩爾瓦多，已向美國政府申請庇護，預產期7月21日。

美國公民 移民 西雅圖

上一則

困太空站數月 川普請馬斯克營救2名太空人

下一則

奧州家長給孩子註冊上學 要通報移民身分 待州長批核實行

延伸閱讀

新州羅格斯大學 遵川普令取消DEI運作惹議

新州羅格斯大學 遵川普令取消DEI運作惹議
困太空站數月 川普請馬斯克營救2名太空人

困太空站數月 川普請馬斯克營救2名太空人
滿意美國？最新民調打臉川普：85%格陵蘭人不想加入美國

滿意美國？最新民調打臉川普：85%格陵蘭人不想加入美國
川普二度入主白宮 中國陶瓷設計師推出打坐雕像再掀熱潮

川普二度入主白宮 中國陶瓷設計師推出打坐雕像再掀熱潮

熱門新聞

報稅季節今天開始。

報稅季節今天開始 WSJ提醒今年報稅重大改變

2025-01-27 10:10
52歲德州男子密契爾20年來按時繳房貸、避免拖欠信用卡帳單，終於達成信用評分850滿分的目標。(美聯社)

德州男花20年達標 信用評分850滿分

2025-01-21 01:13
移民及海關執法局（ICE）的執法過程。示意圖。美聯社

ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄

2025-01-23 14:53
加州有數以萬計民眾被迫生活在缺乏保險保障的處境裡，他們不是保單被保險公司取消，就是保費貴到無法負擔，當野火摧毀家園時，政府也不提供任何經濟援助，使許多人陷入困境。(美聯社)

沒保險也沒經濟援助…洛杉磯野火毀家園 居民面臨雙重打擊

2025-01-22 13:16
聯邦執法人員掃蕩加州月子中心、打擊生育旅遊的檔案照。（美聯社）

助逾百中國孕婦來美生「美國公民」加州華女判刑41個月

2025-01-28 14:56
100多萬名2021年報稅時符合「紓困退稅抵免」資格卻未申領的納稅人，近日即將收到國稅的退款支票。(美聯社)

百萬名納稅人漏領2021紓困退稅支票 IRS補寄 1月底可收到

2025-01-26 11:15

超人氣

更多 >
冷凍肉類出現這現象 不可忽略的警示訊號

冷凍肉類出現這現象 不可忽略的警示訊號
面對移民執法 洛杉磯學區發「小紅卡」作護身符

面對移民執法 洛杉磯學區發「小紅卡」作護身符
靠社安金生活7年 他說：這5項房屋花費不要省

靠社安金生活7年 他說：這5項房屋花費不要省
NVIDIA崩跌只是開始？黑天鵝作者示警「可能腰斬」

NVIDIA崩跌只是開始？黑天鵝作者示警「可能腰斬」
華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？

華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？