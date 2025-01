川普取消出生公民權 西雅圖3外籍孕婦提告

西雅圖地區的三名外籍孕婦向聯邦法院提出聯合訴訟指控川普總統取消出生公民權侵權。(路透)

住在西雅圖 地區的三名外籍孕婦在移民 倡議團體協助下,24日向聯邦法院提出聯合訴訟指控川普總統取消出生公民權(birthright citizenship)侵權,孩子出世後恐成「無國籍」(stateless),既非美國公民 也不被親生父母祖國承認。國務卿魯比歐(Marco Rubio)等聯邦官員同列被告。

川普20日就職當天簽署「保護美國公民權的意義與價值」(Protecting the Meaning and Value of American Citizenship)行政命令,無證移民婦女或持合法簽證入境婦女在美國國土產下嬰兒,如果嬰兒父親不是美國公民或綠卡持有人,孩子就無法成為美國公民,簽署後30天命令生效。不過,華盛頓州西區聯邦法官考夫諾爾聯邦法院法官(John C. Coughenour)23日以違憲為由擋下行政命令。

西雅圖地方電視台King5報導,三名沒有綠卡的外籍孕婦在移民倡議團體「西北移民權益計畫」(Northwest Immigrant Rights Project)協助下,24日向華州西區聯邦法院針對取消出生公民權提出聯合訴訟,指控違反憲法第14條修正案。

三名婦人預產期都在今年3月至7月之間,其中兩名孕婦在訴狀中說,行政命令恐導致家庭骨肉分離,寶寶一出生就將淪為移民查緝目標。原告請求法官禁止行政命令生效,並宣告三人在美國生產的孩子都是美國公民。

訴狀指出,希望所有居住在華盛頓州、預產期在2月19日以後或即將在美國生產,但孩子將受行政命令影響的孕婦加入聯合訴訟。

委任律師亞當斯(Matt Adams)說,訴訟具有迫切性,聯邦法院必須盡快介入,以免行政命令造成「無法挽回的傷害」(irreparable harm)。

原告之一卡斯提洛(Cherly Norales Castillo)是宏都拉斯公民,現居西雅圖。卡斯提洛為躲避暴力遠離家鄉,第二胎預產期3月19日。卡斯提洛已被發布遞解令,正在申請庇護。

住在華州琳恩伍德(Lynnwood)的原告阿雷曼(Delmy Franco Aleman)2015年從薩爾瓦多抵達美國,目前擁有免遭驅逐的臨時保護身分,預產期是3月26日。

現居華州貝瑟爾(Bothell)的羅培茲(Alicia Chavarria Lopez)也來自薩爾瓦多,已向美國政府申請庇護,預產期7月21日。