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馬斯克：第3人植入Neuralink大腦晶片 「3人狀況都很好」

記者張聲肇／綜合報導
FILE PHOTO: A smartphone with a Neuralink logo displayed is placed on a computer motherboard in this illustration taken on May 15, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo【作者：路透通訊社，日期：2024-12-05，數位典藏序號：20241205185957084】
FILE PHOTO: A smartphone with a Neuralink logo displayed is placed on a computer motherboard in this illustration taken on May 15, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo【作者：路透通訊社，日期：2024-12-05，數位典藏序號：20241205185957084】

馬斯克13日在拉斯維加斯接受訪問時說， 已有第三位植入Neuralink大腦晶片，「三人的狀況都很好。」

去年1月第一位接受「Neuralink」晶片植入的手術的患者數周後，腦組織晶片裝置部分細微的電極鑲嵌螺紋線出現脫落情況，馬斯克說，晶片的電極數已增加，寬頻擴大，電池壽命也延長。他的公司打算今年內再替20至30人裝置這還在試驗階段的晶片。

他沒說明第三位安裝後的情況，倒是對第二位原本脊椎受傷、去年8月植入的患者，提出「現況報導」，說在大腦晶片幫助下，可以打電動遊戲了，也在學習運用電腦軟體設計3-D產品。

第一位植入神經連結公司大腦晶片的患者，因為脊椎受傷而癱瘓，如今也可玩電動遊戲、下棋。

不只馬斯克的Neuralink公司在發展這項科技。去年新英格蘭醫學期刊刊載兩篇報告，也談到「大腦電腦介面」技術，幫助漸凍症患者與人溝通的案例。美國資料顯示，目前全世界至少有45項這方面的試驗在進行。

華盛頓大學神經科技中心主任饒拉傑(Rajesh Rao)說，不少實驗室已經做出患者運用大腦電腦介面技術，準確控制電腦感測器的成果。

他指出，Neuralink公司與眾不同的兩點是：

第一、首度由機器人進行植入手術，將有彈性的電極線植入人類腦部，紀錄神經活動並控制各種裝置。第二，Neuralink的電極線紀錄的神經元活動比其他類似介面所能記錄的更多。

不過，饒拉傑認為這兩大優勢有何具體成效，尚待驗證，競爭公司的技術更為超前也有，例如，Synchron、 Blackrock Neurotech和 Onward Medical三家的「兩腦」介面技術的試驗對象，就可在較不侵入性或更靈活的裝置幫助下，結合神經紀錄與刺激功能。

馬斯克說， 已有第三人植入Neuralink大腦晶片，「三人的狀況都很好」。(美...
馬斯克說， 已有第三人植入Neuralink大腦晶片，「三人的狀況都很好」。(美聯社)
FILE PHOTO: Neuralink logo and Elon Musk...
FILE PHOTO: Neuralink logo and Elon Musk photo are seen in this illustration taken, December 19, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo【作者：路透通訊社，日期：2024-02-01，數位典藏序號：20240202065813620】

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