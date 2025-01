馬斯克：第3人植入Neuralink大腦晶片 「3人狀況都很好」

FILE PHOTO: A smartphone with a Neuralink logo displayed is placed on a computer motherboard in this illustration taken on May 15, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo【作者:路透通訊社,日期:2024-12-05,數位典藏序號:20241205185957084】

馬斯克 13日在拉斯維加斯接受訪問時說, 已有第三位植入Neuralink大腦晶片 ,「三人的狀況都很好。」

去年1月第一位接受「Neuralink」晶片植入的手術的患者數周後,腦組織晶片裝置部分細微的電極鑲嵌螺紋線出現脫落情況,馬斯克說,晶片的電極數已增加,寬頻擴大,電池壽命也延長。他的公司打算今年內再替20至30人裝置這還在試驗階段的晶片。

他沒說明第三位安裝後的情況,倒是對第二位原本脊椎受傷、去年8月植入的患者,提出「現況報導」,說在大腦晶片幫助下,可以打電動遊戲了,也在學習運用電腦軟體設計3-D產品。

第一位植入神經連結公司大腦晶片的患者,因為脊椎受傷而癱瘓,如今也可玩電動遊戲、下棋。

不只馬斯克的Neuralink公司在發展這項科技。去年新英格蘭 醫學期刊刊載兩篇報告,也談到「大腦電腦介面」技術,幫助漸凍症患者與人溝通的案例。美國資料顯示,目前全世界至少有45項這方面的試驗在進行。

華盛頓大學神經科技中心主任饒拉傑(Rajesh Rao)說,不少實驗室已經做出患者運用大腦電腦介面技術,準確控制電腦感測器的成果。

他指出,Neuralink公司與眾不同的兩點是:

第一、首度由機器人進行植入手術,將有彈性的電極線植入人類腦部,紀錄神經活動並控制各種裝置。第二,Neuralink的電極線紀錄的神經元活動比其他類似介面所能記錄的更多。