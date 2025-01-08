OpenAI執行長爆性醜聞？親妹提告3歲起遭性侵 奧特曼否認指控

OpenAI執行長奧特曼。（美聯社）

OpenAI執行長奧特曼 （Sam Altman）的妹妹安．奧特曼（Ann Altman）提起了訴訟，指控哥哥在1997至2006年間經常對她進行性虐待。

彭博新聞與BBC報導，30歲的安．奧特曼6日在美國密蘇里州 東部聯邦地方法院（United States District Court for the Eastern District of Missouri）提告，指控奧特曼的虐待行為始於她3歲。

根據記者披露的卷宗，安．奧特曼聲稱，當兄妹倆在密州長大時，奧德曼虐待與操縱她，持續了近十年，還包括性侵，同時補充指出，最後一次涉嫌虐待的實例發生在奧特曼是成年人，而她仍未成年的時候

安．奧特曼此前曾在「X」等社群媒體 平台上，對奧特曼提出過類似指控；訴狀要求陪審團審理，以及超過75000美元的損害賠償。

奧特曼與母親及2個兄弟在「X」發表聯合聲明，否認指控，稱「完全不實」，並指「照料面臨心理健康挑戰的家人非常困難，這種情況對我們全家造成巨大的痛苦」。