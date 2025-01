OpenAI執行長爆性醜聞？親妹提告3歲起遭性侵 奧特曼否認指控

OpenAI執行長奧特曼 (Sam Altman)的妹妹安.奧特曼(Ann Altman)提起了訴訟,指控哥哥在1997至2006年間經常對她進行性虐待。

彭博新聞與BBC報導,30歲的安.奧特曼6日在美國密蘇里州 東部聯邦地方法院(United States District Court for the Eastern District of Missouri)提告,指控奧特曼的虐待行為始於她3歲。

根據記者披露的卷宗,安.奧特曼聲稱,當兄妹倆在密州長大時,奧德曼虐待與操縱她,持續了近十年,還包括性侵,同時補充指出,最後一次涉嫌虐待的實例發生在奧特曼是成年人,而她仍未成年的時候

安.奧特曼此前曾在「X」等社群媒體 平台上,對奧特曼提出過類似指控;訴狀要求陪審團審理,以及超過75000美元的損害賠償。

奧特曼與母親及2個兄弟在「X」發表聯合聲明,否認指控,稱「完全不實」,並指「照料面臨心理健康挑戰的家人非常困難,這種情況對我們全家造成巨大的痛苦」。

My sister has filed a lawsuit against me. Here is a statement from my mom, brothers, and me: pic.twitter.com/Nve0yokTSX