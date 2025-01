閱報祕書／南加野火燎原居民撤離 什麼是聖塔安娜焚風？

聖塔安娜焚風影響,南加州現正經歷野火侵襲家園。(路透)

聖塔安娜焚風(Santa Ana Winds)7日造成南加 州野火燎原,數棟建築毀於祝融,數萬人被迫疏散。

紐約時報報導,聖塔安娜焚風是乾燥、溫暖且強勁的東北風,從內華達州和猶他州向西吹往南加州。

洛杉磯 加州大學(UCLA)環境與永續發展研究所(Institute of the Environment and Sustainability)所長霍爾(Alex Hall)表示,聖塔安娜焚風發生在較冷的月份,此時北半球中緯度地區的低壓和高壓天氣系統會增強。

美聯社報導,聖塔安娜焚風從南加州內陸吹向海岸和近海,氣流方向與正常的陸地氣流相反,後者把潮濕的空氣從太平洋吹進南加州內陸。

聖塔安娜焚風由於大盆地(Great Basin)上方的高壓而形成,大盆地是西部廣闊的沙漠內陸,範圍跨越多州。

當下沉空氣喪失水分,氣流便會以順時針方向流向南加州,途中必定會經過區隔沙漠與海岸線大都市的高聳山脈。

焚風氣流宛如緩慢流淌的小河,其河道突然變窄而變成湍流,當空氣擠過隘口與峽谷時加速,下沉氣流就會變得更乾燥和溫暖。

在聖塔安娜焚風影響期間,濕度往往會驟降至個位數;當空氣極為乾燥,植被便會因為缺水乾燥而更加易燃。

疾風(吹落電線)可能產生火花、引發火災,進而迅速擴散成大規模野火,正如南加州現正經歷的天災。

聖塔安娜焚風影響,南加州現正經歷野火侵襲家園。(路透)