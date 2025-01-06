UCLA教授7年研究：美抓無證客愈嚴 蛇頭愈愛 移民嚇阻政策無效
洛杉磯加州大學(UCLA)人類學教授德萊昂(Jason De León)表示，自己耗時七年貼身觀察墨西哥人蛇集團，他由研究中領悟執法單位想阻止偷渡實在是徒勞無功，畢竟集團會一再重建；美國移民嚇阻政策其實根本無效，執法愈嚴蛇頭愈喜歡。
有線電視新聞網(CNN)報導，德萊昂表示自己展開研究之前，對人口走私存在錯誤認知；墨西哥對移民變得愈來愈危險，川普重新當上總統，可能改變偷渡行業。
德萊昂表示自己沒料想到的是，人蛇集團的利潤並不是很高，本以為他們日進斗金，結果並不是那麼回事，坦白講時枯時榮，他將研究所得撰寫成專書「士兵與國王：人口走私界的求生與希望」(Soldiers and Kings: Survival and Hope in the World of Human Smuggling，暫譯)，去年11月贏得國家圖書獎(National Book Award)。書的結尾寫道，很多人蛇販子原本都賺了錢，但最後以毀滅告終。
德萊昂表示，蛇頭們很愛川普，因為可以裝腔作勢，而移民並不曉得，於是就可以坐地起價；他碰到很多蛇頭都說，自己愛川普，因為川普他讓蛇頭們的工作輕易得多，理直氣壯地抬高收費。
墨西哥政府對移民的態度變得惡劣許多，十分危險，旅途變得長、更昂貴，蛇頭也開始虐待人蛇；德萊昂指出，他做田野調查，覺得墨西哥安全的地方愈來愈少，幾乎快沒了；過去十年之中，本來很多他做足功課可以去的地方，現在都別想再去了，真是要了他的命。他是拿美國護照的公民，周旋其間相形容易，因此很難想像來自委內瑞拉或海地的人該怎麼撐過一路的艱苦。
非法移民大增，更多人目前必須雙腳走過墨西哥全境；墨國移民官員在美國協助下，邊界及移民基礎設施都增加很多障礙，自然也導致貪腐大增。
現在移民要與貪腐的移民官員打交道，其他還有人蛇集團、跨國幫派；這些人認為走私人口比走私毒品更有賺頭，因為要偷渡的人流前撲後繼。
這些人把偷渡客當成搖錢樹，隨之而來的便是暴力大增，非法移民有更多危險要克服、周旋。
德萊昂表示，目前不管什麼情況，其實過去都發生過，未來也會繼續發生；他身為人類學者，想提醒大家，人類永遠在移動，邊界反倒是新近的發明，人類這個物種要想存活下去，就要流動。
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