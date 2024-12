前總統柯林頓發燒住院 可望在聖誕節前回家

78歲的前總統柯林頓23日因發燒住院。圖為柯林頓11月出席華府會議。(美聯社)

78歲的前總統柯林頓 (Bill Clinton)23日因發燒住院,柯林頓副幕僚長烏雷納(Angel Ureña)轉述柯林頓精神尚佳,另一名助理稱柯林頓狀態並不危急。

烏雷納23日晚在社群平台X表示,柯林頓23日下午因發燒入住喬治城大學醫院接受觀察,柯林頓精神尚佳,且非常感謝醫療團隊的照顧。

烏雷納接受有線電視新聞網(CNN)訪問說,柯林頓可望在聖誕節 前出院回家。

另名消息來源告訴國家廣播公司新聞網(NBC),透露柯林頓的健康狀況並不危急,相當清醒;他說,柯林頓發燒了,想檢查看看。

NBC報導,柯林頓自2001年卸任總統,出現一些身體狀況;他分別於2004年與2010年,兩度接受心臟手術,也在2021年10月因因泌尿系統感染入院,住進加護病房。

此外,柯林頓依然活躍,他上月為民主黨總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)奔走拉票,頻頻現身造勢場合;大選結束後不久,他出版一本回憶錄「平民:我離開白宮 後的生活」(暫譯,Citizen: My Life After the White House),描述自己卸任總統後的經歷。