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前總統柯林頓發燒住院 可望在聖誕節前回家

記者張文馨、陳熙文／華盛頓報導
78歲的前總統柯林頓23日因發燒住院。圖為柯林頓11月出席華府會議。(美聯社)
78歲的前總統柯林頓23日因發燒住院。圖為柯林頓11月出席華府會議。(美聯社)

78歲的前總統柯林頓(Bill Clinton)23日因發燒住院，柯林頓副幕僚長烏雷納(Angel Ureña)轉述柯林頓精神尚佳，另一名助理稱柯林頓狀態並不危急。

烏雷納23日晚在社群平台X表示，柯林頓23日下午因發燒入住喬治城大學醫院接受觀察，柯林頓精神尚佳，且非常感謝醫療團隊的照顧。

烏雷納接受有線電視新聞網(CNN)訪問說，柯林頓可望在聖誕節前出院回家。

另名消息來源告訴國家廣播公司新聞網(NBC)，透露柯林頓的健康狀況並不危急，相當清醒；他說，柯林頓發燒了，想檢查看看。

NBC報導，柯林頓自2001年卸任總統，出現一些身體狀況；他分別於2004年與2010年，兩度接受心臟手術，也在2021年10月因因泌尿系統感染入院，住進加護病房。

此外，柯林頓依然活躍，他上月為民主黨總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)奔走拉票，頻頻現身造勢場合；大選結束後不久，他出版一本回憶錄「平民：我離開白宮後的生活」(暫譯，Citizen: My Life After the White House)，描述自己卸任總統後的經歷。

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