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雷根總統任命 97歲女法官不言休 提告抗逼退

編譯俞仲慈／綜合報導
由雷根總統在1984年任命的聯邦巡迴上訴法院中最高齡的法官寶琳·紐曼，堅不退休。(美聯社)
由雷根總統在1984年任命的聯邦巡迴上訴法院中最高齡的法官寶琳·紐曼，堅不退休。(美聯社)

聯邦巡迴上訴法院現職最高齡法官、現年97歲的寶琳·紐曼(Pauline Newman)2023年被主管單位以身心衰弱為由，強制停職，至今仍無法重返法庭，決定提告抗爭。

今日美國(USA Today)報導，聯邦巡迴法院司法委員會(Judicial Council of the Federal Circuit)2023年勒令紐曼停職一年，今年9月繼續延長停職期限並規定紐曼在接受法院要求的體檢之前，不得審理新案，引發紐曼不滿決定抗告。

委任律師多林(Greg Dolin)證實，在取得多位退休聯邦法官以及哥倫比亞特區律師協會(Bar Association of the District of Columbia)等機構支持後，已經向哥倫比亞特區上訴法院提起上訴。 

根據停職命令副本，聯邦巡迴法院首席法官金柏莉·摩爾(Kimberly Moore)於2023年3月以紐曼身心健康欠佳為由，首次提出不適任主張，同年5月紐曼抗告並聲稱命令存有多項不實事證，堅持自己適合續任法官，並點名控告摩爾等三位法官以及聯邦巡迴法院司法委員會多名成員。

根據訴狀，2023年3月紐曼與摩爾會面，當時摩爾試圖說服紐曼退休，但遭到拒絕後，紐曼積極捍衛工作權，企圖重返職場，根據報導，紐曼係1984年由已故總統雷根(Ronald Reagan)任命。

多林向記者表示，身為上訴法官的紐曼通常會與另外兩名法官，以三人一組方式共同審理案件，內容涉及退伍軍人福利、商標註冊、政府合約、公安福利、聯邦雇員福利等官司。

摩爾發布的停職命令還宣稱2022年6月至2023年3月期間，紐曼僅審理60起案件，與法官平均審理案件116起，明顯作業緩慢，對此多林反駁道：「數據顯示紐曼並非法院當中，審理速度最慢的法官。」

同時多林向記者透露，原告已經接受兩名精神科醫師與一名神經外科醫師檢查：「三位專業人士獨立檢查後獲得結論，就是紐曼法官認知能力異常良好，完全有能力履行法官職務。」

福利 退休

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