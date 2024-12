善款60億 網飛哈斯汀、前紐約市長彭博、退休教授高特斯曼捐半數

網飛電串流影片平台創辦人哈斯汀和其夫人元月捐出價值11億元的股票給矽谷社區基金會的哈斯汀基金。(美聯社)

慈善記事報(The Chronical of Philanthropy)17日公布今年最大筆慈善捐款名單,今年迄今慈善捐款近60億,半數由三人各捐超過10億元:網飛電串流影片平台創辦人哈斯汀( Reed Hastings )、前紐約市 長彭博和紐約市愛因斯坦醫學院退休教授高特斯曼(Ruth Gottesman)。

彭博捐10億元贊助約翰霍普金斯醫學院學生,以及主修護理和公共衛生的學生。(美聯社)

紐約市愛因斯坦醫學院退休教授高特斯曼。(取自愛因斯坦醫學院)

哈斯汀夫婦元月捐出價值11億元的股票給矽谷社區基金會的哈斯汀基金,主要用於教育事業。彭博新聞社創辦人彭博捐10億元贊助約翰霍普金斯醫學院學生,以及主修護理和公共衛生的學生。高特斯斯曼教授捐10億,用意和彭博一樣,讓愛因斯坦醫學院學生免費就讀。

「股神」巴菲特 11月捐出價值7.16億元股票給亡妻為名的蘇珊巴菲特基金會,支持女性生育健康,提供獎學金贊助家鄉內布拉斯加州的大學生。

慈善記事報 17日公布的「排名」是根據已經公開宣布的捐贈,不包括藝品捐贈和匿名捐贈。明年3月它還會公布2024年各慈善機構捐贈總額排名,個人捐贈不再列入。

其他上榜者包括默克製藥前董事長瓦蓋羅斯(Roy Vagelos)夫婦4億,給哥倫比亞大學成立生醫科學研究所;沃爾瑪超市女少東艾莉絲‧沃爾頓(Alice Walton),捐3.5億成立心臟照護中心。

亞馬遜創辦人貝佐斯 的父母親賈姬和麥克‧貝佐斯(Jackie and Mike Bezos),透過家庭基金會捐了1.86億成立未來世代培訓中心。

同列第九的有四組人馬,捐贈額都是1.5億:前時代華納執行長布瑞特(Glenn Britt)遺孀芭芭拉‧布瑞特,捐給達特茅斯學院當獎學金;保險業大亨布朗夫婦(Hyatt and Cici Brown),給藝術科學博物館蓋新大樓;金融家史蒂文森父女(Emmet Stephenson Jr. and Tessa Stephenson Brand)給希望市建立胰臟癌研究中心; BDT & MSD Partners商業銀行董事長輟特夫婦(Byron and Tina Trott),贊助鄉下學生就學、創業。