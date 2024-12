「海洋奇緣2」擊退「獵人克萊文」 穩坐票房冠軍

限制級超級英雄電影「獵人克萊文」周末在北美上映,票房慘澹,僅1100萬元,成為漫威相關作品中最差的首映周成績之一。(美聯社)

限制級超級英雄電影「獵人克萊文」(Kraven the Hunter)周末在北美上映,票房慘澹,僅1100萬元,成為漫威相關作品中最差的首映周成績之一;「海洋奇緣2」(Moana 2)、「魔法壞女巫」(Wicked)則持續穩居票房榜前兩名。

迪士尼 動畫電影「海洋奇緣2」上映第三個周末國內票房再添2660萬元,國際票房為5720萬元,全球總票房累計7億1700萬元,超越「沙丘:第二部」(Dune: Part Two),成為今年票房第四高的電影。

改編自百老匯 音樂劇的「魔法壞女巫」上映第四個周末票房再增2250萬元,國內總票房已超過3億5900萬元,全球票房突破5億元。

「神鬼戰士II」(Gladiator II)也賺進780萬,上映第四周國內票房累計1億4590萬元。

「獵人克萊文」是索尼影業(Sony)試圖擴張蜘蛛人 (Spider-Man)宇宙衍生系列的最新作,該片和「蜘蛛夫人」(Madame Web)、吸血鬼「魔比斯」(Morbius)都未能贏得觀眾和影評的喜愛;同為蜘蛛人宇宙的「猛毒」(Venom)三部曲則表現亮眼,全球票房吸金超過18億元。

「獵人克萊文」由J.C.錢德爾(J.C. Chandor)執導,亞倫泰勒強森(Aaron Perry Taylor-Johnson)主演,該電影上映時程一再推遲,部分受到好萊塢罷工影響,電影約於三年前拍攝,原定於2023年1月上映;目前在影評網站爛番茄(Rotten Tomatoes)的新鮮度指數只有15%,在CinemaScore的評分為C。

周末另一部主要電影還有華納兄弟影業(Warner Bros.)動畫電影「魔戒:洛汗人之戰」(The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim),票房為460萬元,這部電影背景設定在「魔戒」(The Lord of the Rings)三部曲的183年,據報導,彼得傑克森(Peter Jackson)、法蘭華許(Fran Walsh)、菲利帕鮑恩斯(Philippa Boyens)正在籌畫該系列的真人電影。