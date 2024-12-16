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「海洋奇緣2」擊退「獵人克萊文」 穩坐票房冠軍

編譯徐薏茹／綜合報導
限制級超級英雄電影「獵人克萊文」周末在北美上映，票房慘澹，僅1100萬元，成為漫威相關作品中最差的首映周成績之一。(美聯社)
限制級超級英雄電影「獵人克萊文」周末在北美上映，票房慘澹，僅1100萬元，成為漫威相關作品中最差的首映周成績之一。(美聯社)

限制級超級英雄電影「獵人克萊文」(Kraven the Hunter)周末在北美上映，票房慘澹，僅1100萬元，成為漫威相關作品中最差的首映周成績之一；「海洋奇緣2」(Moana 2)、「魔法壞女巫」(Wicked)則持續穩居票房榜前兩名。

迪士尼動畫電影「海洋奇緣2」上映第三個周末國內票房再添2660萬元，國際票房為5720萬元，全球總票房累計7億1700萬元，超越「沙丘：第二部」(Dune: Part Two)，成為今年票房第四高的電影。

改編自百老匯音樂劇的「魔法壞女巫」上映第四個周末票房再增2250萬元，國內總票房已超過3億5900萬元，全球票房突破5億元。

「神鬼戰士II」(Gladiator II)也賺進780萬，上映第四周國內票房累計1億4590萬元。

「獵人克萊文」是索尼影業(Sony)試圖擴張蜘蛛人(Spider-Man)宇宙衍生系列的最新作，該片和「蜘蛛夫人」(Madame Web)、吸血鬼「魔比斯」(Morbius)都未能贏得觀眾和影評的喜愛；同為蜘蛛人宇宙的「猛毒」(Venom)三部曲則表現亮眼，全球票房吸金超過18億元。

「獵人克萊文」由J.C.錢德爾(J.C. Chandor)執導，亞倫泰勒強森(Aaron Perry Taylor-Johnson)主演，該電影上映時程一再推遲，部分受到好萊塢罷工影響，電影約於三年前拍攝，原定於2023年1月上映；目前在影評網站爛番茄(Rotten Tomatoes)的新鮮度指數只有15%，在CinemaScore的評分為C。

周末另一部主要電影還有華納兄弟影業(Warner Bros.)動畫電影「魔戒：洛汗人之戰」(The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim)，票房為460萬元，這部電影背景設定在「魔戒」(The Lord of the Rings)三部曲的183年，據報導，彼得傑克森(Peter Jackson)、法蘭華許(Fran Walsh)、菲利帕鮑恩斯(Philippa Boyens)正在籌畫該系列的真人電影。

蜘蛛人 迪士尼 百老匯

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