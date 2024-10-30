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豪華經濟艙淪格鬥場？為川普MAGA棒球帽出手 2女倫敦機場互毆

編譯周辰陽／即時報導
一架英國航空班機在倫敦希斯羅機場降落，攝於1月。非當事班機。資料照片。（路透）
一架英國航空班機在倫敦希斯羅機場降落，攝於1月。非當事班機。資料照片。（路透）

衛報30日報導，英國倫敦希斯羅機場日前發生2名女子因為一頂「讓美國再次偉大」（MAGA）棒球帽引發爭執，一路從航廈鬧到機上，最後雙雙被警方帶下英航班機。

這起事件發生在28日，當時2名年紀分別為40歲和60歲的女子正準備登上飛往美國德州奧斯汀的英航BA191航班。率先披露此事的太陽報報導，目擊者表示，一名女子對該名同機乘客戴的紅色MAGA棒球帽感到冒犯，要求將帽子脫掉。

報導指出，支持美國前總統川普的女子拒絕脫掉MAGA棒球帽，兩人據稱就在航廈旅客的面前大打出手，爭執一路持續到了機上，更在她們乘坐的豪華經濟艙內擺開格鬥架勢。

這班BA191機長要求協助，警察趕到現場，護送2名女子離開，據報她們下機時還持續互噴粗口。2名女子均未被捕，但都接受了警方偵訊，並互控對方動手鬧事。原定於英國當地時間中午12時10分起飛的BA191則延遲了2個小時，最後於下午2時11分起飛。

警方正繼續調查此事，英航則發出聲明向乘客表示歉意。一位機場消息人士告訴太陽報，「隨著美國總統大選如此接近，緊張程度極高，航空公司機組人員不能冒著在30000英尺高空發生打群架風險」。

該位消息人士還說，「英航人員記不起曾有航班因為乘客的棒球帽而受到耽擱，這太不尋常了」。

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