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漫威英雄失靈? 「猛毒」首周票房不如預期

編譯徐薏茹／綜合報導
漫威超級英雄電影「猛毒最終章：最後一舞」票房表現不如預期，上映首周末票房收入遠低於前兩集成績。(美聯社)
漫威超級英雄電影「猛毒最終章：最後一舞」票房表現不如預期，上映首周末票房收入遠低於前兩集成績。(美聯社)

漫威超級英雄電影「猛毒最終章：最後一舞」(Venom: The Last Dance)票房表現不如預期，上映首周末票房雖擠上賣座冠軍，實際收入卻僅5100萬元，遠低於前兩集成績，以及最初預期的6500萬元票房。

2018年首集「猛毒」首周末票房為8020萬元，2021年新冠疫情期間續集「猛毒2：血蜘蛛」(Venom: Let There Be Carnage)上映時，儘管影院營運尚未完全復原，首周末票房仍有9000萬元的亮眼成績。

「猛毒」系列由湯姆哈迪(Tom Hardy)主演，凱莉馬修(Kelly Marcel)執導，這部電影仍有機會為索尼娛樂(Sony)帶來利潤，其製作成本(不包含宣傳和行銷)約1億2000萬元，遠低於大多數漫畫改編電影的預算

儘管第三集「猛毒」的北美票房不如預期，但海外票房仍有不錯的成績，國際的周末票房達1億2400萬元，包括在中國上映五日進帳的4600萬元，成為今年好萊塢電影最佳的國際周末票房成績之一。

然而無論是影評或是觀眾評分，「猛毒最終章：最後一舞」的反應並不理想，在影評網站爛番茄(Rotten Tomatoes)的新鮮度指數僅36%，在CinemaScore的觀眾評分僅拿到B-。

Franchise Entertainment電影顧問格羅斯(David A. Gross)指出，「猛毒」這次低迷的首映周末表現可能也意味著超級英雄電影將迎來十多年來票房收入最低的一年(不包括2020年疫情爆發期間)。

繼「小丑：雙重瘋狂」(Joker: Folie à Deux)票房失利後，格羅斯估計2024年超級英雄電影全球票房總收入約22億5000萬元，今年還未上映的超級英雄電影剩「獵人克萊文」(Kraven the Hunter)，預計12月13日上映。即便「死侍與金鋼狼」(Deadpool & Wolverine)吸金13億元，超級英雄電影的整體影響力仍大不如前。2018年超級英雄電影的全球票房收入突破70億元。

疫情 預算 索尼

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