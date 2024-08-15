我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

捐50美元援助烏克蘭 美公民遭俄法院判刑12年

衰退擔憂解除 道指大漲550點 史指連升6日

「非裔驕傲的來源」美知名餅乾創辦人辭世 人生大起大落淡泊名利

中央社／檀香山14日綜合外電報導
國際知名餅乾品牌Famous Amos創辦人艾摩斯（Wallace
國際知名餅乾品牌Famous Amos創辦人艾摩斯（Wallace "Wally"Amos）13日辭世，享壽88歲。（美聯社）

國際知名餅乾品牌Famous Amos創辦人艾摩斯（Wallace "Wally" Amos）13日辭世，享壽88歲。他一手打造這個巧克力餅乾帝國，儘管後來失去經營權，他本人卻始終淡泊名利。

美聯社報導，艾摩斯的孩子表示，艾摩斯13日在檀香山家中因失智症併發症辭世，他的妻子卡蘿（Carol）隨侍在側。

艾摩斯1975年成立Famous Amos，不過最後失去公司經營權，以及使用這個名字的權利。他於1977年遷居夏威夷，晚年在當地餅乾店Chip & Cookie當老闆。

艾摩斯的兒女莎拉（Sarah）、麥可（Michael）、葛瑞格里（Gregory）和蕭恩（Shawn）透過聲明表示：「憑藉他的巴拿馬帽、卡祖笛和無限的樂觀精神，Famous Amos是偉大的美國成功故事，也是非裔驕傲的來源。」

儘管銷售強勁，但到了1985年，公司開始虧損，艾摩斯遂讓外部投資人加入公司。

在艾摩斯的著作「無名小卒：把檸檬變成檸檬水」（Man With No Name: Turn Lemons Into Lemonade，暫譯）中，艾摩斯解釋了他是如何在1991年Famous Amos以6300萬美元的價格賣給台灣統一企業前失去Famous Amos。

艾摩斯也是「瓦利叔叔瑪芬公司」（Uncle Wally's Muffin Co.）的聯合創辦人，產品遍布全美各地商店。但艾摩斯表示，名氣對他來說從來都不重要。

他曾在2007年告訴美聯社：「反正名氣被看得太重了。」

艾摩斯也積極提倡閱讀。他的店鋪過去曾有一間擺放數十本捐贈書籍的閱讀室，他本人週六通常會戴著西瓜帽坐在搖椅上說故事給孩子們聽。

高中便輟學的艾摩斯共寫過8本書，還擔任美國讀寫志工（Literacy Volunteers of America）的發言人長達24年，並向企業、大學和其他團體發表勵志演說。

投資 併發症 夏威夷

上一則

重傷動彈不得 爸媽竟要她喝果昔自癒 德州12歲女童慘死

延伸閱讀

記者用AI杜撰新聞被抓包 懷州地方報紙道歉

記者用AI杜撰新聞被抓包 懷州地方報紙道歉
科迪企業報新記者用AI杜撰新聞 遭對手報老鳥記者識破

科迪企業報新記者用AI杜撰新聞 遭對手報老鳥記者識破
劫匪夜闖米切爾冰淇淋店 只拿走1包餅乾 什麼都沒得到

劫匪夜闖米切爾冰淇淋店 只拿走1包餅乾 什麼都沒得到
巴奧拳擊／林郁婷奪金 美聯社：精采表現回應外界誤解

巴奧拳擊／林郁婷奪金 美聯社：精采表現回應外界誤解

熱門新聞

豪華郵輪的噸位在過去20年間翻倍，恐帶來潛在環境威脅。圖為皇家加勒比郵輪公司打造的全球第二大郵輪「海上烏托邦」7月19日啟航。(美聯社)

比鐵達尼號大8倍 巨型郵輪碳排失控

2024-08-13 22:30
YouTube前執行長沃潔斯基9日因癌症病逝，享年56歲。(路透)

YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃

2024-08-10 03:30
前眾院議長裴洛西(左)受訪砲轟前澳洲總理吉亭(右)說台灣是「中國的不動產」是「愚蠢發言」，被吉亭反嗆2022年訪台「魯莽放縱」。(路透、美聯社資料照)

裴洛西批澳前總理對台言論「愚蠢」被反嗆訪台「魯莽」

2024-08-13 09:00
今年總統大選兩位候選人川普與賀錦麗。美聯社

最新民調顯示 賀錦麗幾乎所有搖擺州都領先川普

2024-08-14 15:17
美國的新冠病毒監測指標已經出現警訊，但目前疏於檢測及接種疫苗。（美聯社）

84國現夏季新冠疫情浪潮 美死亡人數最多 不檢測、不接種成隱憂

2024-08-13 20:40
猶他州拱門國家公園內的著名地標雙拱岩原來的樣貌。(美聯社)

湖水波浪侵蝕 猶他州地標「雙拱岩」塌了

2024-08-10 20:02

超人氣

更多 >
自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了

自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了
曼哈頓移民家庭不慎讓陌生人入住 趕不走變噩夢

曼哈頓移民家庭不慎讓陌生人入住 趕不走變噩夢
第一屆中國小姐林靜宜定居舊金山 中風過世享壽86歲

第一屆中國小姐林靜宜定居舊金山 中風過世享壽86歲
在加州買泡麵等速食 常見的「P65」警告是什麼？

在加州買泡麵等速食 常見的「P65」警告是什麼？
3生肖女性天生旺子女：屬馬傳承奮鬥精神 一類人福氣連帶旺夫

3生肖女性天生旺子女：屬馬傳承奮鬥精神 一類人福氣連帶旺夫