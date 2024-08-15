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NASA研究：火星地底藏驚人水庫 可形成海洋

編譯尤寶琪／綜合報導
根據洞察號著陸探測器(圖)結束生命前所傳到地球的數據，火星布滿紅塵埃的表面下，很可能藏著足以形成全球海洋的水。(美聯社)
根據洞察號著陸探測器(圖)結束生命前所傳到地球的數據，火星布滿紅塵埃的表面下，很可能藏著足以形成全球海洋的水。(美聯社)

最新研究顯示，火星布滿紅塵埃的表面下，很可能被藏在地下岩石裂縫中的水給浸透，且有足以形成全球海洋的水。

12日所發布的這項最新調查結果，是根據國家航空暨太空總署(NASA)洞察號著陸探測器(InSight lander)地震測量所得出；火星洞察號在於2022年關閉前，共偵測到了1300多次火星地震。

根據研究負責人、聖地牙哥加州大學(UC San Diego)斯克利普斯海洋研究所(Scripps Institution of Oceanography)行星科學家萊特(Vashan Wright)，這些水應該位於火星地殼7英里至12英里處，很可能是在火星還擁有河流、湖泊和海洋的數十億年前，從地表滲透下去的。

不過萊特指出，就算火星內部有水在流動，並不代表火星有生命。

「我們的發現意味著存在可能適合居住的環境，」萊特在一封電子郵件中解釋。

他的團隊將電腦模型與包括地震速度在內的洞察號數據結合，確定地下水是最有可能的解釋；該研究結果於12日發表在「國家科學院院刊」(Proceedings of the National Academy of Sciences)。

萊特指出，如果洞察號所在處，也就是位於火星赤道以北、廣闊且相對平坦的埃律西昂平原(Elysium Planitia)足以代表這顆紅色星球的其他地方，那麼地下水的水量將足以形成深約一英里左右的全球海洋。

想要實際確認火星地表下真的有水存在，並尋找任何潛在的微生物生命跡象，將會需要動用鑽頭和其他設備才能做得到。

儘管洞察號已經電池耗盡關機，但科學家們仍持續在分析它2018年至2022年期間所收集到的數據，好尋找更多有關火星內部的資訊。

據信在30多億年前，全星球都是水分的火星，隨著大氣層變薄而失去地表水分，將這顆星球變成如今我們所熟悉的，布滿了紅塵且乾燥、塵土飛揚的世界；科學家推測，這些古老的水分多數散發到太空中，或是深藏在地下。

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