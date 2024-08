NASA研究：火星地底藏驚人水庫 可形成海洋

根據洞察號著陸探測器(圖)結束生命前所傳到地球的數據,火星布滿紅塵埃的表面下,很可能藏著足以形成全球海洋的水。(美聯社)

最新研究顯示,火星 布滿紅塵埃的表面下,很可能被藏在地下岩石裂縫中的水給浸透,且有足以形成全球海洋的水。

12日所發布的這項最新調查結果,是根據國家航空暨太空 總署(NASA)洞察號著陸探測器(InSight lander)地震 測量所得出;火星洞察號在於2022年關閉前,共偵測到了1300多次火星地震。

根據研究負責人、聖地牙哥加州大學(UC San Diego)斯克利普斯海洋研究所(Scripps Institution of Oceanography)行星科學家萊特(Vashan Wright),這些水應該位於火星地殼7英里至12英里處,很可能是在火星還擁有河流、湖泊和海洋的數十億年前,從地表滲透下去的。

不過萊特指出,就算火星內部有水在流動,並不代表火星有生命。

「我們的發現意味著存在可能適合居住的環境,」萊特在一封電子郵件中解釋。

他的團隊將電腦模型與包括地震速度在內的洞察號數據結合,確定地下水是最有可能的解釋;該研究結果於12日發表在「國家科學院院刊」(Proceedings of the National Academy of Sciences)。

萊特指出,如果洞察號所在處,也就是位於火星赤道以北、廣闊且相對平坦的埃律西昂平原(Elysium Planitia)足以代表這顆紅色星球的其他地方,那麼地下水的水量將足以形成深約一英里左右的全球海洋。

想要實際確認火星地表下真的有水存在,並尋找任何潛在的微生物生命跡象,將會需要動用鑽頭和其他設備才能做得到。

儘管洞察號已經電池耗盡關機,但科學家們仍持續在分析它2018年至2022年期間所收集到的數據,好尋找更多有關火星內部的資訊。

據信在30多億年前,全星球都是水分的火星,隨著大氣層變薄而失去地表水分,將這顆星球變成如今我們所熟悉的,布滿了紅塵且乾燥、塵土飛揚的世界;科學家推測,這些古老的水分多數散發到太空中,或是深藏在地下。