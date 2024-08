黑人醫學院剩4所 彭博承諾捐款6億穩財務

彭博慈善組織6日承諾捐款六億給四所黑人醫學院。圖為彭博(右三)與各醫學院主管合影。(美聯社)

彭博慈善組織6日承諾捐款六億給四所黑人 醫學院,以穩定這四所培養黑人醫生院校的財務。

基金會創辦人彭博在全國醫學協會年會上說,上個世紀,專門培養黑人醫生的醫學院儘管績效斐然,對黑人社區的醫療照護有重大貢獻,卻一一關門,剩下四家。

曾任紐約市 長的彭博說,經費、支持的匱乏,迫使很多黑人醫學院關門,而經費之所以匱乏,很大程度上是偏見與種族主義促成的,「我們不容這種事再發生,這筆款贈金額可以確保不再發生。」

美聯社去年在系列報導中指出,比較各項健康衛生指標,非裔美國人的情況都不如美國白人。專家認為,增加黑人醫生的比例,是打破這方面長期以來不平等的好方法。

2022年,全美國的醫生,只有6%是黑人,而黑人的人口佔全國13%。彭博慈善基金會說,幾乎一半黑人醫生畢業於這四家黑人醫學院。

彭博集團的創辦人捐出的這筆經費,是傳統黑人大學院校歷來收到的最大金額之一,霍華德大學醫學院(Howard University College of Medicine)、米哈瑞醫學院(Meharry Medical College)和摩爾豪斯醫學院(Morehouse School of Medicine)各獲1.75億元,查爾斯.德魯醫科與理科大學(Charles Drew University of Medicine & Science)7500萬元,正要開辦醫學院的路易西安那州查維爾大學(Xavier University of Louisiana)也獲得500萬元贈款。

其中三所醫學院原有的捐贈款,收到彭博捐贈後將立即倍增。捐款用於投資,每年的回報拿來支付學校的預算 經費。捐贈款可減低各校的財務壓力,根據各自設立的使用規定,也可讓各校的非營利組織有更多經費可以運用。

彭博7月才捐了10億元給約翰霍普金斯大學醫學院,讓該院學生多數可以免學費讀到畢業。