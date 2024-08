黛比颶風東移降為風暴 防超大豪雨

佛州州長德桑提斯呼籲民眾:「水位上升,街道可能淹水,情況危險,別勉強開車涉水前進。」(路透)

稍後威力已降為熱帶風暴的一級颶風 黛比(Debby)5日清晨挾帶豪雨登陸佛州 墨西哥灣沿岸地區後,往北移動,風速減緩,降為熱帶風暴;但氣象預報員警告,未來幾天風向轉東時,喬治亞州 沿岸和南卡州可能降下破紀錄雨量,各地要慎防洪水暴漲。

戴比早上5時在佛州北部人口不到1000的小鎮史坦哈奇(Steinhatchee)附近登陸時,威力是一級颶風,當地人口不多,但預報員說颶風帶來特大豪雨可能釀成危險的洪災。

經營船塢的威廉斯(Chris Williams)從公寓窗口俯瞰史坦哈奇河水上漲的情況,說豪雨未帶來更嚴重的災情,真是「上天保佑。」他說,早晨5點半左右颶風登陸時就停電,河口一排排的船塢前面,塞滿了殘枝敗葉和木桶、垃圾。這個小鎮距離去年伊大利亞颶風(Idalia)登陸處約20哩。

威廉斯說,一年內連遭兩次颶風襲擊,的確不妙。「我們只能盡力做好防災準備,天災降臨後,也只能認命清理、復原,繼續過日子。」

國家颶風中心專家肯加洛錫(John Cangialosi)說,那一帶海岸是「很脆弱的地點」,有些地方已經承受了10-12吋的雨量。

PowerOutage.us網站和喬治亞州電力公司說,到5日中午,佛州和喬治亞州有超過35萬戶停電。佛州州長德桑提斯說,已出動1萬7000名電線維修工人搶修恢復供電。他呼籲災區居民待在家裡,暴風平靜下來再出門。

他說,「水位上升,街道可能淹水,情況危險,別勉強開車涉水前行,我們不願看到交通事故死亡人數往上升。」

一名卡車司機5日早上在坦帕地區濕滑的75號州際道路上,開著裝載拖拉機的拖車撞上路旁的水泥牆,不幸身亡。4日深夜,一名38歲婦女開車載著兩名男孩,也因為路面濕滑,汽車子撞上路中央分隔島泥磚翻覆後,衝出道路;駕車女子和一名12歲男童不幸死亡,另一位14歲男孩重傷送醫。