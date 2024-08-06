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黛比颶風東移降為風暴 防超大豪雨

記者張聲肇／綜合報導
佛州州長德桑提斯呼籲民眾：「水位上升，街道可能淹水，情況危險，別勉強開車涉水前進。」(路透)
佛州州長德桑提斯呼籲民眾：「水位上升，街道可能淹水，情況危險，別勉強開車涉水前進。」(路透)

稍後威力已降為熱帶風暴的一級颶風黛比(Debby)5日清晨挾帶豪雨登陸佛州墨西哥灣沿岸地區後，往北移動，風速減緩，降為熱帶風暴；但氣象預報員警告，未來幾天風向轉東時，喬治亞州沿岸和南卡州可能降下破紀錄雨量，各地要慎防洪水暴漲。

戴比早上5時在佛州北部人口不到1000的小鎮史坦哈奇(Steinhatchee)附近登陸時，威力是一級颶風，當地人口不多，但預報員說颶風帶來特大豪雨可能釀成危險的洪災。

經營船塢的威廉斯(Chris Williams)從公寓窗口俯瞰史坦哈奇河水上漲的情況，說豪雨未帶來更嚴重的災情，真是「上天保佑。」他說，早晨5點半左右颶風登陸時就停電，河口一排排的船塢前面，塞滿了殘枝敗葉和木桶、垃圾。這個小鎮距離去年伊大利亞颶風(Idalia)登陸處約20哩。

威廉斯說，一年內連遭兩次颶風襲擊，的確不妙。「我們只能盡力做好防災準備，天災降臨後，也只能認命清理、復原，繼續過日子。」

國家颶風中心專家肯加洛錫(John Cangialosi)說，那一帶海岸是「很脆弱的地點」，有些地方已經承受了10-12吋的雨量。

PowerOutage.us網站和喬治亞州電力公司說，到5日中午，佛州和喬治亞州有超過35萬戶停電。佛州州長德桑提斯說，已出動1萬7000名電線維修工人搶修恢復供電。他呼籲災區居民待在家裡，暴風平靜下來再出門。

他說，「水位上升，街道可能淹水，情況危險，別勉強開車涉水前行，我們不願看到交通事故死亡人數往上升。」

一名卡車司機5日早上在坦帕地區濕滑的75號州際道路上，開著裝載拖拉機的拖車撞上路旁的水泥牆，不幸身亡。4日深夜，一名38歲婦女開車載著兩名男孩，也因為路面濕滑，汽車子撞上路中央分隔島泥磚翻覆後，衝出道路；駕車女子和一名12歲男童不幸死亡，另一位14歲男孩重傷送醫。

勒維郡警局長辦公室說，根斯維爾西南一間移動住宅5日早晨被倒下的樹木壓垮，一名13歲男孩喪命。

Beach goers walk near the Tybee pier as ...
Beach goers walk near the Tybee pier as wind and rain from Tropical Storm Debby start to come ashore, Monday, Aug. 5, 2024, in Tybee Island, Ga. (AP Photo/Stephen B. Morton)【作者：美國聯合通訊社，日期：2024-08-05，數位典藏序號：20240806041746044】
A street is flooded after Tropical Storm...
A street is flooded after Tropical Storm Debby swept through the area, Monday, Aug. 5, 2024, in Bradenton, Fla. (Tiffany Tompkins/The Bradenton Herald via AP)【作者：美國聯合通訊社，日期：2024-08-05，數位典藏序號：20240806030921417】
Storm surge breaks over a small sea wall...
Storm surge breaks over a small sea wall near boat docks, Monday, Aug. 5, 2024, in Horseshoe Beach, Fla. Hurricane Debby made landfall early this morning.(AP Photo/Christopher O'Meara)【作者：美國聯合通訊社，日期：2024-08-05，數位典藏序號：20240805231244351】
一級颶風黛比5日清晨挾帶豪雨登陸佛州墨西哥灣沿岸地區，激起巨浪。(美聯社)
一級颶風黛比5日清晨挾帶豪雨登陸佛州墨西哥灣沿岸地區，激起巨浪。(美聯社)
佛州薩瓦那市的居民5日忙著搬運沙包，準備抵抗可能的豪雨洪水。(美聯社) ...
佛州薩瓦那市的居民5日忙著搬運沙包，準備抵抗可能的豪雨洪水。(美聯社) Brantley Schnabel helps his family carry sandbags to their van while preparing for Hurricane Debby at a county park, Monday, Aug. 5, 2024, in Savannah, Ga. Debby reached the Big Bend coast of Florida early Monday, bringing with it the potential for catastrophic flooding and life-threatening storm surge. (AP Photo/Stephen B. Morton)【作者：美國聯合通訊社，日期：2024-08-05，數位典藏序號：20240806000809872】

颶風 佛州 喬治亞州

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