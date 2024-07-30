首個大腸癌驗血測試 FDA批准

「護衛健康」生物科技公司的大腸癌驗血測試，已獲得食藥局核准上市，為大腸癌篩檢除了大腸鏡檢查和糞便樣本檢驗之外，提供一項新的工具。(美聯社)

聯邦食品藥物管理局(FDA)已批准第一個大腸癌驗血測試，45歲以上一般風險成年人皆適用，並列入聯邦醫療保險 (Medicare)支付項目。

加州帕拉奧圖市「護衛健康」(Guardant Health)生物科技公司，29日宣布其產品獲核准消息，商業醫療保險的付費標準，依受保人的保險條件有所差別，定價暫未公布。

哈欽森癌症 中心(Fred Hutchinson Cancer Center)腸胃科專家格瑞迪(William M. Grady)說，為早期發現大腸癌，把握治療機會，提供較方便的測試工具，血液測試技術是「很看好的一大進步。」

美國癌症協會說，大腸癌是美國第二大癌症死亡原因，預計今年將奪走5萬3000條人命。如果篩檢得宜，70%癌症死亡可以預防。

目前常用的腸癌篩檢方法是大腸鏡檢查和糞便樣本檢驗，這項名為「護盾」的驗血技術，下周即將正式上市，將為保健業者增加一個新的工具。驗血不像大腸鏡那麼令人不適，也不像糞便那麼令人困窘。

格瑞迪說，驗血驗出早期症狀的準確度，與糞便檢測 不相上下，對不願用其他方法檢測的患者而言，「可當作替代方案」。

目前篩檢一般風險的大腸癌，每年或每三年糞便檢測一次，每十年傳統大腸鏡檢查一次，每五年虛擬大腸鏡檢查一次，或每五年乙狀結腸內窺鏡檢查一次。

全國大腸癌圓桌會議資料顯示，50-75歲的成年人，約有三分之一未遵照醫生建議做篩檢。美國預防醫療服務專案小組建議，一般風險的人，45歲以後應定期檢測。

哈佛醫學院教授、麻州總醫院腸胃科專家丹尼爾‧鍾(Daniel Chung)說，大腸癌篩檢率持續不高，表示目前的篩檢法不吸引人，「食藥局核准『護盾』血液檢測法，為縮小檢測鴻溝提供嶄新的解決方案，可謂一大進步。篩檢率提高，早期確診人數增加，可救活許多人命。」

每23名美國男性和25名美國女性中，就有一人會罹患大腸癌。